    14:56, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Изменились тарифы на въезд авто на территорию нацпарка Бурабай

    Дирекция Государственного национального природного парка «Бурабай» информирует, что в 2026 году изменены тарифы на въезд, передает агентство Kazinform.

    Бурабай
    Фото: Виктор Федюнин\ Kazinform

    Изменились тарифы на въезд автомобильного транспортного средства на территорию парка.

    Корректировка тарифов произведена в связи с изменением размера месячного расчетного показателя (МРП).

    Фото: instagram.com/parkburabay

    Напомним, что летом этого года на курорте Боровое (Бурабай) в Акмолинской области приступят к строительству малого аэродрома.

    Динара Жусупбекова
    Автор
