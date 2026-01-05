14:56, 05 Январь 2026 | GMT +5
Изменились тарифы на въезд авто на территорию нацпарка Бурабай
Дирекция Государственного национального природного парка «Бурабай» информирует, что в 2026 году изменены тарифы на въезд, передает агентство Kazinform.
Изменились тарифы на въезд автомобильного транспортного средства на территорию парка.
Корректировка тарифов произведена в связи с изменением размера месячного расчетного показателя (МРП).
Напомним, что летом этого года на курорте Боровое (Бурабай) в Акмолинской области приступят к строительству малого аэродрома.