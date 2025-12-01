РУ
    10:17, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Изменились адреса дежурных ЦОНов в Астане и Алматы

    С 1 декабря изменились адреса дежурных центров в городах Астана и Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

    спецЦон
    Фото: Kazinform
    Фото: Правительство для граждан
    Фото: Правительство для граждан

    Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00.

    При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

    Ранее государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис, который позволяет гражданам получать оперативную информацию о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов.

    Динара Жусупбекова
    Автор
