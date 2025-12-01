Изменились адреса дежурных ЦОНов в Астане и Алматы

Фото: Правительство для граждан

Напомним, дежурные центры обслуживания населения работают в будние дни с 09:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 13:00.

При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00.

Ранее государственная корпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис, который позволяет гражданам получать оперативную информацию о текущем состоянии и профилактических работах в информационных системах государственных органов.