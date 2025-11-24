Через приложение «ЦОН» казахстанцы будут узнавать о доступных услугах

Теперь гражданам не нужно обращаться к сотрудникам ЦОН, чтобы уточнить причины временной недоступности отдельных услуг. Вся актуальная информация доступна в мобильном приложении «ЦОН», на официальном сайте госкорпорации, а также на электронных табло в отделах обслуживания населения.

Сервис автоматически фиксирует и отображает актуальную информацию о техническом состоянии информационных систем и государственных баз данных, влияющих на процесс оказания государственных услуг. Благодаря этому граждане могут своевременно получать достоверные сведения о статусе государственных услуг и планировать свое посещение ЦОН или спецЦОН.

— Интегрированная информационная система ЦОН является основным «окном» для приема заявлений от граждан и обмена информацией с базами данных государственных органов. Новый сервис информирования позволяет заранее узнавать о временной недоступности услуг, предоставляемых через эти базы, и планировать посещение ЦОН с учетом этой информации. Это еще один шаг к цифровой открытости, прозрачности и укреплению доверия между государством и гражданами, — подчеркнул председатель Правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

Сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» (App Store/Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона.

Ранее подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений в Казахстане стала доступна через мобильное приложение «ЦОН». Также сообщалось, что казахстанцы смогут отслеживать статус своих заявок через приложение «ЦОН».