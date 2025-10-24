Оформить первичные водительские права в Казахстане стало проще

Теперь граждане, получающие права впервые, могут подать заявку через мобильное приложение «ЦОН». Приложение предоставляет возможность подать заявку в несколько кликов, без посещения специализированных отделений. Все необходимые сведения, включая наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений, проверяются автоматически благодаря интеграции приложения с государственными базами данных и информационными системами.

После подачи заявления в приложении нужно выбрать удобное время для сдачи теоретического, а затем практического экзаменов. Отметим, что оплату государственной пошлины за получение водительского удостоверения необходимо произвести у оператора специализированного ЦОН после успешной сдачи экзаменов. Такой подход обеспечивает последовательность действий и упрощает процесс оформления документов.

Пилотный проект внедряется в рамках совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Документ обновил порядок выдачи водительских удостоверений и определил новые подходы к их оформлению с применением цифровых технологий.

На сегодня услуга доступна по всей территории Казахстана. Срок действия пилотного проекта установлен до 1 сентября 2026 года, в течение которого будет проводиться мониторинг его эффективности, удобства и востребованности среди граждан. По итогам анализа будет рассмотрен вопрос о постоянном внедрении обновленного порядка оформления водительских удостоверений.

— Новый формат приема заявок на водительские удостоверения делает процесс получения прав проще, удобнее и доступнее для всех, кто впервые становится водителем. Напомним, помимо возможности подачи заявки, приложение «ЦОН» предоставляет будущим водителям дополнительные функции: пользователи могут записаться на теоретический и практический экзамены, а также зарегистрироваться на пробное вождение. Кроме того, в приложении доступны и другие полезные сервисы — оформление договора купли-продажи автомобиля, проверка истории транспортного средства и получение различных электронных услуг в удобном формате, — отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что автошколы в Казахстане будут открывать только с разрешения МВД.