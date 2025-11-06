Казахстанцы смогут отслеживать статус своих заявок через приложение «ЦОН»

Теперь услугополучатели могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение государственных услуг в ЦОН.

Статус заявки доступен в мобильном приложении «ЦОН» в разделах «Услуги ЦОН» и «Услуги спецЦОН».

Для получения информации пользователю необходимо указать номер своей заявки. Такой формат обеспечивает прозрачность и позволяет гражданам своевременно получать информацию о ходе оказания услуг без необходимости личного посещения ЦОН.

Новая функция существенно экономит время пользователей и способствует росту доверия к государственным сервисам, поскольку гражданин видит, на каком этапе находится его обращение и когда можно ожидать результат.

— Внедрение функции отслеживания статуса заявок — это очередной шаг в модернизации государственных услуг, направленный на повышение прозрачности, доступности и удобства обслуживания граждан. Такие цифровые решения способствуют улучшению качества госуслуг и соответствуют направлениям цифровой трансформации, обозначенным в Послании Президента, — отметил Арман Кенжегалиев, председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Кроме того, в приложении реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок — документов, подтверждающих факт подачи заявления и получения услуги. Расписка автоматически сохраняется в разделе «История заявок», что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к ней в любое время.

Государственная корпорация продолжает работу над созданием современных цифровых решений, обеспечивающих гражданам быстрый и удобный доступ к государственным услугам в онлайн-формате.

Ранее подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений в Казахстане стала доступна через мобильное приложение «ЦОН».