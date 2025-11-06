РУ
    13:38, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут отслеживать статус своих заявок через приложение «ЦОН»

    В рамках цифровой трансформации государственных услуг госкорпорация «Правительство для граждан» внедрила новую функцию в мобильном приложении «ЦОН», передает агентство Kazinform. 

    Правительство для граждан, ЦОН
    Фото: gov4c.kz

    Теперь услугополучатели могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявок на получение государственных услуг в ЦОН.

    Статус заявки доступен в мобильном приложении «ЦОН» в разделах «Услуги ЦОН» и «Услуги спецЦОН».

    Для получения информации пользователю необходимо указать номер своей заявки. Такой формат обеспечивает прозрачность и позволяет гражданам своевременно получать информацию о ходе оказания услуг без необходимости личного посещения ЦОН.

    Новая функция существенно экономит время пользователей и способствует росту доверия к государственным сервисам, поскольку гражданин видит, на каком этапе находится его обращение и когда можно ожидать результат.

    — Внедрение функции отслеживания статуса заявок — это очередной шаг в модернизации государственных услуг, направленный на повышение прозрачности, доступности и удобства обслуживания граждан. Такие цифровые решения способствуют улучшению качества госуслуг и соответствуют направлениям цифровой трансформации, обозначенным в Послании Президента, — отметил Арман Кенжегалиев, председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан».

    Кроме того, в приложении реализована возможность просмотра и хранения электронных расписок — документов, подтверждающих факт подачи заявления и получения услуги. Расписка автоматически сохраняется в разделе «История заявок», что обеспечивает быстрый и безопасный доступ к ней в любое время.

    Государственная корпорация продолжает работу над созданием современных цифровых решений, обеспечивающих гражданам быстрый и удобный доступ к государственным услугам в онлайн-формате.

    Ранее подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений в Казахстане стала доступна через мобильное приложение «ЦОН».

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги ЦОН Правительство для граждан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
