Из Азии в Европу: перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 22%

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за восемь месяцев текущего года увеличился на 22%. При этом транзитные перевозки по направлению Восток — Запад выросли на 55%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту по итогам восьми месяцев текущего года увеличился на 22%. При этом транзитные перевозки по направлению Восток — Запад выросли на 55%.

Фото: Министерство транспорта РК

Об этом сообщил вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов в ходе Грузинского международного морского форума, который состоялся 7-8 сентября в Батуми.

Вице-министр выступил на панельной сессии «От морей к коридорам: новая география мировой торговли». Участники обсудили развитие Среднего коридора, интеграцию морского, железнодорожного и портового транспорта, а также повышение устойчивости и эффективности международных цепочек поставок.

Одной из ключевых тем стала цифровизация транспортных коридоров. Жанибек Тайжанов довел до участников форума позицию Главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости создания цифровой карты транспортных маршрутов.

Предполагается, что ее внедрение позволит комплексно отображать транспортную инфраструктуру, логистические цепочки и основные параметры прохождения грузопотоков по международным транспортным коридорам.

В рамках форума также обсуждались развитие портовой инфраструктуры, международное сотрудничество в сфере морского транспорта, цифровая трансформация отрасли, совершенствование систем навигации и безопасности судоходства, а также применение принципа «единого окна» в морском секторе.

В работе форума приняли участие руководители государственных органов и морских администраций, представители международных организаций, портовой отрасли, транспортно-логистического бизнеса и экспертного сообщества.

Кроме того, Жанибек Тайжанов провел двусторонние встречи с представителями профильных министерств, ведомств и бизнеса. Стороны обсудили дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества, увеличение грузопотоков по Среднему коридору и цифровизацию транспортных процессов.

Ранее сообщалось, что мощность морских портов Казахстана увеличат до 30 млн тонн. Также в порту Курык завершили модернизацию подъемно-переходных мостов, благодаря чему время обработки железнодорожных паромов сократилось на треть, а автомобильных — почти вдвое.