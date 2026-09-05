Мощность морских портов Казахстана увеличат до 30 млн тонн

В рамках исполнения поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистической сферы в стране продолжается модернизация железнодорожной и морской инфраструктуры, а также расширение международных транспортных коридоров, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

5 тыс. км железных дорог, 33 млн тонн транзита и реконструкция 124 вокзалов

Последовательное развитие железнодорожной инфраструктуры является одним из ключевых факторов укрепления транзитного потенциала страны.

За последние пять лет построено и модернизировано около 5 тыс. км железнодорожных путей – это почти вдвое больше, чем за предыдущие три десятилетия. Объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн, а доходы отрасли превысили 3 трлн теңге.

После завершения проектов «Достык – Мойынты» и «Обводная станции Алматы» продолжается строительство новых линий Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар, Аягоз – Бахты, а также модернизация действующей сети. В течение ближайших трех лет рассматривается строительство и модернизация еще 2,2 тыс. км железнодорожных путей.

Фото: Министерство транспорта РК

Особое внимание уделяется обновлению локомотивного и вагонного парка. Благодаря сотрудничеству с отечественными предприятиями Alstom и Wabtec в августе текущего года выпущены юбилейные 200-й и 700-й локомотивы соответственно.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

Продолжается обновление пассажирских вагонов, оснащенных современными системами безопасности, видеонаблюдением, биотуалетами и доступом к интернету. В 2026 году планируется поставка 191 нового пассажирского вагона, в итоге обновление составит 7,5% от общего парка. По поручению Главы государства реализуется масштабная программа реконструкции 124 железнодорожных вокзалов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены уже на 100 объектах, что существенно повышает качество обслуживания пассажиров.

Объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос в 5,6 раза, мощность портов увеличится до 30 млн тонн

Развитие морской инфраструктуры направлено на дальнейшее укрепление роли Казахстана в международной логистике. Совокупная мощность казахстанских морских портов сегодня составляет 21,8 млн тонн, а к 2030 году планируется увеличить ее до 30 млн тонн.

За последние пять лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился в 5,6 раза – с 800 тыс. до 4,5 млн тонн.

Фото: Правительство РК

Продолжается развитие портов Актау и Курык, строительство новых терминалов, проведение дноуглубительных работ, реконструкция причалов и расширение морского флота. До 2029 года планируется приобрести еще 8 новых судов, включая сухогрузы и контейнеровозы.

Комплексная модернизация позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора «Север – Юг» с 6 млн до 10 млн тонн ежегодно.

Цифровые платформы E-Joldar и Smart Cargo обеспечивают новый уровень управления перевозками

Одним из ключевых направлений реализации Послания Президента является внедрение современных цифровых технологий в транспортную сферу.

Продолжается создание цифровой платформы E-Joldar, обеспечивающей мониторинг строительства и ремонта автомобильных дорог, развивается цифровой контроль транспортных потоков, модернизируются пункты пропуска, внедряются интеллектуальные логистические решения и формируется единая цифровая экосистема управления перевозками.

Фото: Kazinform/ИИ

Особое значение приобретает внедрение цифровой платформы Smart Cargo, применение технологий искусственного интеллекта, развитие мультимодальных перевозок и создание условий для ускоренного прохождения грузов по принципу «зеленого коридора», что предусмотрено поручениями Главы государства.

Модернизация транспортной отрасли охватывает дороги, железные дороги, авиацию, порты, подвижной состав и цифровые сервисы. Это расширяет пропускную способность инфраструктуры, ускоряет грузовые и пассажирские перевозки и повышает связность регионов. Исполнение поручений Главы государства усиливает транзитный потенциал Казахстана, развивает международные коридоры и укрепляет позиции страны как одного из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии.

Сегодня транспорт уже стал одним из драйверов национальной экономики, формируя около 6,1% ВВП страны. За последние пять лет валовая продукция отрасли увеличилась почти в три раза и превысила 14 трлн теңге, что отражает устойчивый рост перевозок, масштабную модернизацию инфраструктуры и повышение транзитной привлекательности Казахстана.