Транспортная отрасль Казахстана за пять лет выросла почти в три раза

В Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего развития и модернизации транспортно-логистической сферы, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава государства поручил ускорить модернизацию автомобильных и железнодорожных магистралей, развивать авиационные хабы, морскую инфраструктуру, контейнерные перевозки, цифровые логистические сервисы и международные транспортные коридоры.

В рамках исполнения поручений Президента Правительство реализует комплексную программу развития транспортной отрасли, охватывающую автомобильный, железнодорожный, авиационный и морской транспорт. Параллельно отрасль оцифровывается, расширяются международные маршруты и усиливается роль Казахстана как транспортно-логистического узла Евразии.

Сегодня транспорт уже стал одним из драйверов национальной экономики, формируя около 6,1% ВВП страны. За последние пять лет валовая продукция отрасли увеличилась почти в три раза и превысила 14 трлн теңге, что отражает устойчивый рост перевозок, масштабную модернизацию инфраструктуры и повышение транзитной привлекательности Казахстана.

Инфографика: пресс-служба Правительства РК

161 международный маршрут, 32 страны и модернизация аэропортов: Казахстан развивает авиационные хабы

Развитие гражданской авиации остается одним из ключевых направлений реализации поручений Главы государства. За последние пять лет уровень соответствия стандартам безопасности ИКАО доведен до 95,7%, количество стран, с которыми Казахстан связан прямым авиасообщением, увеличилось с 25 до 32, а число международных маршрутов выросло с 74 до 161.

Продолжается масштабная модернизация аэропортовой инфраструктуры. В 2026 году завершена модернизация аэропорта Аркалыка, после которой были возобновлены регулярные рейсы в Астану, Алматы и Костанай. До конца года планируется завершить строительство новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах, а также в курортной зоне Кендерли.

До 2029 года предусмотрено строительство и реконструкция взлетно-посадочных полос в Астане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Актобе, Уральске и Жезказгане, а также модернизация терминалов крупнейших аэропортов страны. Реализация этих проектов позволит увеличить пропускную способность аэропортов, повысить качество обслуживания пассажиров и создать условия для формирования современных авиационных хабов.

Одновременно расширяется география международных перевозок. С начала года открыты новые рейсы по направлениям в Армению, Кипр, Китай, Монголию, Грузию, Азербайджан, Польшу, Турцию, Узбекистан и Россию. До конца года ожидается запуск новых маршрутов Алматы — Ургенч, Алматы — Токио, Актобе — Баку, Алматы — Чунцин, Ханой — Алматы — Прага и Астана — Инин, Уральск — Москва.

По итогам 2025 года авиакомпании перевезли 15,4 млн пассажиров, аэропорты обслужили 31,8 млн человек и обработали 173,3 тыс. тонн грузов, сохранив положительную динамику отрасли.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Охват ремонтом и строительством 11 тыс. км дорог и реконструкция 37 пунктов пропуска

Развитие автомобильной инфраструктуры остается одним из приоритетов государственной политики. В 2026 году всеми видами дорожных работ охвачено порядка 11 тыс. км, включая строительство 3,4 тыс. км, ремонт около 5 тыс. км республиканских дорог и 2,4 тыс. км дорог местного значения.

Крупнейшими проектами являются трассы Актобе — Кызылорда, Бейнеу — Саксаульский, обход станции Сарыагаш, Жанаозен — граница Туркменистана, Центр — Запад и Караганда — Жезказган.

Особое значение имеют проекты Бейнеу — Саксаульский, Улгайсын — Саксаульский и Кызылорда — Саксаульский, старт строительству которых в августе текущего года дал Президент Республики Казахстан. Общая протяженность трех магистралей составляет 1 574 км, завершение строительства предусмотрено до 2029 года.

Именно эти проекты позволят практически на треть сократить сроки доставки грузов по маршруту Китай — Европа через территорию Казахстана, снизив время транзита до трех суток, что напрямую соответствует поручениям Главы государства по развитию ключевых международных транспортных коридоров.

Одновременно повышается качество существующей дорожной сети. Большое внимание уделяется модернизации автомобильных пунктов пропуска. Из 39 действующих пунктов на внутренней границе ЕАЭС реконструкция ведется на 37 объектах, что позволит существенно увеличить их пропускную способность и сократить время прохождения государственной границы.

Ранее сообщалось о том, что место для строительства нового аэропорта ищут в Астане.