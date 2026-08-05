Порт Курык увеличил пропускную способность после обновления подъемно-переходных мостов

В порту Курык завершили модернизацию подъемно-переходных мостов, благодаря чему время обработки железнодорожных паромов сократилось на треть, а автомобильных — почти вдвое, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В порту Курык завершена модернизация подъемно-переходных мостов ППМ-1 и ППМ-2, что позволило сократить время обработки паромов, увеличить их вместимость и повысить эффективность работы портовой инфраструктуры.

Фото: Министерство транспорта РК

В результате модернизации время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов, а автомобильных — с 10 до 6 часов. Вместимость железнодорожных паромов увеличена с 40 до 48 вагонов, что способствует росту объемов перевозок и пропускной способности порта.

Фото: Министерство транспорта РК

Обновление инфраструктуры укрепляет позиции порта Курык как одного из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и расширяет возможности для реализации транзитного потенциала Казахстана.

Фото: Министерство транспорта РК

По итогам первого полугодия 2026 года порт Курык обработал 884,8 тыс. тонн грузов. Железнодорожным направлением перевалено 475,5 тыс. тонн, в том числе 242,3 тыс. тонн экспортных и 233,2 тыс. тонн импортных грузов. По автомобильному направлению обработано 306,2 тыс. тонн грузов, из которых 151,4 тыс. тонн составил экспорт и 154,8 тыс. тонн — импорт.

Фото: Министерство транспорта РК

Кроме того, через зерновой терминал порта за шесть месяцев перевалено 104,1 тыс. тонн зерновых культур.

Ранее стало известно, что китайская компания планирует создать мультимодальный портовый хаб в Мангистауской области мощностью до 15 млн тонн.