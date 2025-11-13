Из-за задержки газа жители села в Актюбинской области остались без отопления

Жители села Кожасай Мугалжарского района сообщили, что мёрзнут в ноябрьские холода, и обратились за помощью.

— В наше село был проведён газопровод, и, несмотря на то, что технические работы завершены, он до сих пор не запущен. Для жителей деревни грядущая зима обещает быть тяжёлой. Цены на дрова и уголь стали непосильным бременем для пожилых людей и многодетных семей. Нам говорили, что систему газоснабжения подключат ещё в марте, но уже наступил ноябрь, а вопрос так и не решён. Мы хотим получить точную информацию о том, когда именно будет подан газ, — рассказали сельчане.

В селе Кожасай насчитывается 50 домов, где проживают более 200 человек. Подача газа запланирована на декабрь.

— В рамках действующей инвестиционной программы областного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» начаты работы по газификации села Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области. На сегодняшний день строительные и монтажные работы полностью завершены, ведутся подготовительные и наладочные мероприятия по запуску автоматизированной газораспределительной станции. Планируется завершить все работы и подать газ 1 декабря текущего года, — сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Актюбинской области.

По словам акима Мугалжарского района Дархана Ермагамбетова, стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге.

— В настоящее время оформляется инженерно-техническая документация. После её сдачи газ будет подключён. Газопровод успешно прошёл испытания. Районный филиал АО «QazaqGaz Aimaq» уже подготовил необходимые документы для домовладений. Мы ждём только подачи газа в магистраль. В этом году газ поступит в жилые дома, а в следующем — в социальные объекты. Ранее жителей предупреждали, что до официального подключения нельзя разбирать печи. Мы советовали проводить ремонт только после пуска газа. Заказчиком и исполнителем проекта является акционерное общество «Интергаз». Газопровод был проложен в рамках их инвестиционного проекта, — отметил Дархан Ермагамбетов.

