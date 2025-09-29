РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:06, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Из-за выпавшего снега в Костанае усилили работу полиции

    Сильная непогода обрушилась на регион — в Костанае, а также в Костанайском, Мендыкаринском и Фёдоровском районах с раннего утра выпали осадки в виде снега с дождём, передает агентство Kazinform.

    Фото: ДП Костанайской области

    Несмотря на плюсовую температуру, на дорогах образовалась скользкая кашеобразная масса, которая стала причиной ряда дорожных происшествий.

    В связи с ухудшением погодных условий патрульные полицейские оперативно перешли на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделено республиканской автодороге KAZ-03 «Костанай — Алматы — Екатеринбург» в направлении Карабалыкского района, где с 6:00 до 10:00 утра из кюветов были извлечены 9 автомобилей.

    На одном из участков трассы водители автомобилей Alphard и Volkswagen не справились с управлением и съехали с проезжей части. На помощь пришли сотрудники патрульной полиции, которые совместно с проезжавшей мимо грузовой машиной и неравнодушными водителями помогли вызволить автомобили из снежной ловушки.

    Параллельно стражи порядка начали активную профилактическую работу — через СМИ, соцсети и непосредственно на выездах из города. Водителей предупреждали о необходимости соблюдать правила дорожного движения в условиях ухудшенной видимости и скользкого покрытия.

    Несмотря на принимаемые меры по профилактике, в областном центре произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, обошлось без пострадавших — зафиксирован лишь материальный ущерб. Основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, превышение скорости и ошибки при маневрировании.

    Кроме того, в условиях сильного ветра полицейские призвали автовладельцев не оставлять автомобили под деревьями.

    Только с утра в полицию поступило 10 сообщений о подобных инцидентах. Так, во дворе дома по проспекту Абая на автомобиль Exeed упало дерево. Подобный случай произошёл и на улице Павлова, где дерево повредило машину марки JAC. В обоих случаях сотрудники полиции собрали материалы, проводится оценка причинённого ущерба, по итогам будет принято процессуальное решение.

    — Департамент полиции Костанайской области настоятельно рекомендует водителям заранее проверять прогноз погоды и корректировать свои маршруты в зависимости от погодных условий. В городе — снижать скорость перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров. На трассе — не превышать скорость и тщательно оценивать ситуацию перед обгоном и другими маневрами, — отметили в ведомстве.

    Напомним, сегодня первый снег выпал в Костанайской области.

    Регионы Казахстана Полиция Костанайская область Снег Безопасность Костанай Непогода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
