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    Из-за сильного ветра 13 отдыхающих эвакуировали с Бухтарминского водохранилища

    Накануне в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище спасатели оказали помощь отдыхающим, оказавшимся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Из-за сильного ветра 13 отдыхающих эвакуировали с Бухтарминского водохранилища
    Кадр из видео

    В результате сильного ветра и высоких волн группа отдыхающих, переправившаяся на противоположный берег на плавательных средствах, не смогла самостоятельно вернуться обратно.

    На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. В ходе спасательной операции были эвакуированы 13 человек, в том числе 7 детей. Все они были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

    МЧС напоминает: перед выходом на воду обязательно проверяйте прогноз погоды и учитывайте штормовые предупреждения. При усилении ветра и волнения на водоемах не выходите на плавательных средствах и незамедлительно возвращайтесь к берегу.

    Ранее спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске.

    МЧС ВКО Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Эвакуация Спасатели
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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