Из-за сильного ветра 13 отдыхающих эвакуировали с Бухтарминского водохранилища

Накануне в районе Алтай на Бухтарминском водохранилище спасатели оказали помощь отдыхающим, оказавшимся в сложной ситуации из-за резкого ухудшения погодных условий, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

В результате сильного ветра и высоких волн группа отдыхающих, переправившаяся на противоположный берег на плавательных средствах, не смогла самостоятельно вернуться обратно.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. В ходе спасательной операции были эвакуированы 13 человек, в том числе 7 детей. Все они были благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

МЧС напоминает: перед выходом на воду обязательно проверяйте прогноз погоды и учитывайте штормовые предупреждения. При усилении ветра и волнения на водоемах не выходите на плавательных средствах и незамедлительно возвращайтесь к берегу.

Ранее спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске.