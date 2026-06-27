Спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске

В городе Усть-Каменогорске на реке Иртыш произошло ЧП с гидроциклом. Во время движения он наехал на мель и перевернулся. Второй гидроцикл, направившийся на помощь, также вышел из строя, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

На помощь пришли спасатели ДЧС ВКО. В ходе визуального осмотра акватории они обнаружили перевернувшийся гидроцикл и незамедлительно направили к месту происшествия два катера.

Сотрудники оперативно эвакуировали двух мужчин 1994 и 1966 годов рождения и доставили их на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС напоминает о необходимости проверять техническое состояние плавсредств перед выходом на воду, соблюдать правила безопасности и использовать спасательные жилеты.

Ранее сообщалось, что пропавшего в горах школьника успешно эвакуировали спасатели Алматы.