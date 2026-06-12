Пропавшего в горах школьника успешно эвакуировали спасатели Алматы

Сообщение о происшествии поступило от отца одного из мальчиков. По его словам, сын 2013 года рождения отправился в сторону Бутаковского ущелья вместе с другом, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

Последняя известная геолокация подростка была зафиксирована в районе хижины «Панорама» на пике Фурманова. Связь с ним отсутствовала.

Для проведения поисковых работ в горную местность незамедлительно выехал экипаж Службы спасения ДЧС города Алматы. В ходе обследования маршрута спасатели обнаружили подростка, сопроводили его вниз и передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели напоминают: перед выходом в горы необходимо обязательно сообщать близким свой маршрут, предполагаемое время возвращения и поддерживать связь.

Напомним, с наступлением лета и увеличением числа туристов в горах Алматы спасатели сделали заявление. Они призвали людей внимательно следить за прогнозом погоды, оценивать свои силы и строго соблюдать правила безопасности.