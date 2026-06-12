Более 100 выездов: спасатели Алматы обеспокоены поведением туристов в горах

С наступлением лета и увеличением числа туристов в горах Алматы спасатели сделали заявление. Они призвали людей внимательно следить за прогнозом погоды, оценивать свои силы и строго соблюдать правила безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для повышения безопасности туристов на удаленных участках горной местности и в прилегающих районах Алматинской области установлено 18 горных хижин, оснащенных аптечками, станциями для зарядки мобильных устройств, теплыми одеялами и запасами продуктов длительного хранения.

Начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Алматы Денис Ярцев в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил, что к летнему сезону обеспечена готовность двух профессиональных спасательных подразделений — Республиканской спасательной службы «Барыс» и Службы спасения. В поисково-спасательных работах в горной местности задействованы 194 спасателя, 60 единиц техники и два вертолета. Дополнительную помощь оказывают волонтеры Федерации альпинизма и добровольной спасательной службы.

Кроме того, в настоящее время функционируют четыре контрольно-спасательных пункта, два из которых были введены в эксплуатацию в прошлом году. По словам Дениса Ярцева, это позволило существенно сократить время оказания помощи пострадавшим туристам на отдельных маршрутах — до трех-четырех часов.

Фото: РСК Алматы

— Несмотря на развитие инфраструктуры безопасности, основными причинами происшествий в горах по-прежнему остаются неподготовленность туристов, игнорирование прогноза погоды, незнание маршрутов и переоценка собственных возможностей. Отдельную обеспокоенность вызывает тенденция, когда люди выбирают маршруты, ориентируясь исключительно на публикации и видеоролики в социальных сетях, — отметил спикер.

Он отметил, что в 2025 году спасатели совершили рекордные 410 выездов на поисково-спасательные работы в горах. В ходе операций были спасены 608 человек, из них 88 — несовершеннолетние, травмы получили 69 человек.

При этом в текущем году впервые за последние пять лет наблюдается снижение числа происшествий. С начала года проведено 112 поисково-спасательных операций, спасены 189 человек, в том числе 31 несовершеннолетний, еще 32 человека получили травмы.

Денис Ярцев напомнил жителям и гостям города о необходимости заранее планировать походы, изучать маршруты и погодные условия, пользоваться услугами проверенных гидов, не отправляться в горы в одиночку и обязательно сообщать близким о своем маршруте.

Особое внимание он уделил обязательной регистрации туристических маршрутов. Перед выходом в горы необходимо зарегистрировать маршрут через службу 112 или территориальные подразделения МЧС. Это, по его словам, значительно сокращает время поисково-спасательных работ и повышает шансы на своевременное оказание помощи в чрезвычайной ситуации.

С сентября 2025 года в Казахстане действует порядок, обязывающий туристов информировать территориальные органы гражданской защиты о маршрутах передвижения при путешествиях по труднодоступной местности.

Главный спасатель Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК Вадим Пак отметил, что многие туристы по-прежнему выходят на маршруты без необходимого опыта и экипировки, не учитывая особенности высокогорья.

Фото: РСК Алматы

— Часто люди отправляются в горы без достаточной физической подготовки, выбирают маршруты, не соответствующие их уровню опыта, не учитывают прогноз погоды или продолжают движение при ее ухудшении. Все это существенно повышает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, — подчеркнул он.

По его словам, распространенными ошибками также остаются одиночные походы, отсутствие регистрации маршрута и информирования близких о месте нахождения. Нередко туристы выходят в горы без достаточного запаса воды, теплой одежды, средств связи и навигации.

Кроме того, к происшествиям приводят сход с обозначенных троп, попытки сократить путь, посещение труднодоступных участков без специального снаряжения, а также нахождение в горах в темное время суток.

Ранее в районе урочища Кокжайляу в Алматы спасатели МЧС ночью обнаружили и эвакуировали иностранного студента, который во время горного похода отстал от туристической группы.