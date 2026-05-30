Потерявшегося иностранного студента спасли в горах Алматы

В районе урочища Кокжайляу в Алматы спасатели МЧС ночью нашли и эвакуировали иностранного студента, отставшего от туристической группы во время горного похода, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации заявителей, его мобильный телефон был вне зоны действия сети.

— На поисково-спасательные работы незамедлительно выехала оперативная группа РСС «Барыс» МЧС РК. По прибытии в район проведения работ спасатели приступили к обследованию горной местности. Поиски велись в ночное время в условиях ограниченной видимости. В результате ниже урочища Кокжайляу был обнаружен гражданин Ирана-студент, ранее отставший от туристической группы. Молодой человек находился на горном склоне и спал, — отметили в МЧС РК

После осмотра установлено, что медицинская помощь не требуется. Спасатели сопроводили его и обеспечили безопасный спуск с горной местности.

МЧС призывает перед выходом в горы обязательно информировать близких о точном маршруте и времени своего похода.

Напомним, МЧС будет следить за пожарами в нацпарках с помощью камер раннего обнаружение огня.