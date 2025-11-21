РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:11, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Из-за сильного тумана закрыли движение по трассе на юге Казахстана

    Движение по автодороге республиканского значения «Карабутак — Кызылорда — Шымкент» закрыли из-за нулевой видимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    туман
    Фото: КазАвтоЖол

    В связи с ухудшением погодных условий (сильный туман и нулевая видимость) в Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Карабутак — Кызылорда — Шымкент».

    Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 14 регионах Казахстана.

    Теги:
    Дороги МЧС Кызылорда Регионы Казахстана Трассы Кызылординская область Шымкент Непогода Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают