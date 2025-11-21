Из-за сильного тумана закрыли движение по трассе на юге Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий (сильный туман и нулевая видимость) в Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Карабутак — Кызылорда — Шымкент».

Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 14 регионах Казахстана.