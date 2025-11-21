00:11, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Из-за сильного тумана закрыли движение по трассе на юге Казахстана
Движение по автодороге республиканского значения «Карабутак — Кызылорда — Шымкент» закрыли из-за нулевой видимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В связи с ухудшением погодных условий (сильный туман и нулевая видимость) в Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Карабутак — Кызылорда — Шымкент».
Водителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на дальние расстояния и следить за обновлением информации о состоянии дорог.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 14 регионах Казахстана.