Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

В Астане временами ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на западе, юге, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман.

На севере, востоке, западе Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.

Ночью на западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге, западе области гололёд, туман. Ветер северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Улытау ожидается туман.