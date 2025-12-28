Из-за сильного мороза ограничили движение на трассе в Акмолинской области

20 декабря 2025 года в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха до -30°С) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на следующих республиканских автодорогах:

«Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км 16-419, уч. г. Астана-гр. Северо-Казахстанской обл.;

«Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 337-595, уч. гр. Костанайской обл.-гр. Северо-Казахстанской обл.;

«Жаксы-Есиль-Бузулук» км 0-82, уч. п. Жаксы- п.Бузулук;

«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган;

«Астана-Коргалжын» км 19-124, уч. г. Астана-п.Коргалжын.

Ориентировочное время открытия дорог — 28 декабря 2025 года в 09:00.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал — Достык» км. 84-164 (п. Коктума — ст. Достык)

Ориентировочное время открытия — 29 декабря 2025 года в 15:00 часов.

Ранее в 14 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение на 28 декабря.