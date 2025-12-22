РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:41, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Из-за морозов на востоке Казахстана младшие классы ряда школ перешли на онлайн

    В связи с неблагоприятными погодными условиями 22 декабря занятия для младших классов школ города Семей перевели на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту дети компьютер балалар
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Из-за сильного мороза учащиеся 1–4 классов первой смены будут обучаться дистанционно, сообщили в отделе образования.

    Аналогичное решение принято и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Здесь температура воздуха опустилась до –28…–36 градусов, в связи с чем учащиеся 0–4 классов переведены на дистанционное обучение.

    — В связи с понижением температуры воздуха занятия для учащихся 0–4 классов обеих смен — и первой, и второй — переведены на онлайн формат обучения, — уточнили в районных службах.

    Речь идёт о следующих учебных заведениях:

    • КГУ «Соловьёвская средняя школа»
    • КГУ «Чапаевская средняя школа»
    • КГУ «Новокрестьянская начальная школа»

    Информация о дальнейшем формате обучения будет уточняться в зависимости от погодных условий. Родителям и учащимся рекомендуют следить за официальными сообщениями отделов образования.

    Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в Астане: спасатели обратились к горожанам.

    Теги:
    Погода ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Область Абай Дистанционное обучение Отмена занятий школа
    Нелли Нигматуллина
    Автор
