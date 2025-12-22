Из-за морозов на востоке Казахстана младшие классы ряда школ перешли на онлайн

Из-за сильного мороза учащиеся 1–4 классов первой смены будут обучаться дистанционно, сообщили в отделе образования.

Аналогичное решение принято и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Здесь температура воздуха опустилась до –28…–36 градусов, в связи с чем учащиеся 0–4 классов переведены на дистанционное обучение.

— В связи с понижением температуры воздуха занятия для учащихся 0–4 классов обеих смен — и первой, и второй — переведены на онлайн формат обучения, — уточнили в районных службах.

Речь идёт о следующих учебных заведениях:

КГУ «Соловьёвская средняя школа»

КГУ «Чапаевская средняя школа»

КГУ «Новокрестьянская начальная школа»

Информация о дальнейшем формате обучения будет уточняться в зависимости от погодных условий. Родителям и учащимся рекомендуют следить за официальными сообщениями отделов образования.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в Астане: спасатели обратились к горожанам.