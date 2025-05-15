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    17:53, 15 Май 2025 | GMT +5

    Из Казахстана временно запретили вывозить бычков КРС

    Совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов РК в части запрета на вывоз бычков КРС вступил в силу с 15 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    Из Казахстана временно запретили вывозить бычков КРС
    Фото: МСХ

    25 апреля текущего года межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях принято решение ввести временный запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота сроком на три месяца.

    — Данное решение принято с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий, — отметили в МСХ.

    В апреле был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья.

    Теги:
    Сельское хозяйство Скот Минсельхоз Запрет на вывоз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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