17:53, 15 Май 2025 | GMT +5
Из Казахстана временно запретили вывозить бычков КРС
Совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов РК в части запрета на вывоз бычков КРС вступил в силу с 15 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.
25 апреля текущего года межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях принято решение ввести временный запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота сроком на три месяца.
— Данное решение принято с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий, — отметили в МСХ.
В апреле был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья.