Из Казахстана временно запретили вывозить бычков КРС

25 апреля текущего года межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой деятельности и участия в международных экономических организациях принято решение ввести временный запрет на вывоз с территории Республики Казахстан бычков крупного рогатого скота сроком на три месяца.

— Данное решение принято с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий, — отметили в МСХ.

В апреле был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья.