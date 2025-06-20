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    14:17, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Из Казахстана экспортировано 8,7 млн тонн зерна нового урожая

    С сентября 2024 года по18 дней июня 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 8,7 млн тонн. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ.

    Из Казахстана экспортировано 8,7 млн тонн зерна нового урожая
    Фото: МСХ

    Существенное увеличение объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках, а также свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по расширению географии поставок и совершенствованию логистической инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.

    В числе основных направлений экспорта традиционные рынки:

    • Узбекистан — 3,1 млн тонн (+30,3%)
    • Таджикистан — 1,2 млн тонн (+46,1%)
    • Афганистан — 285 тыс. тонн (+37%)
    • Кыргызстан — 209 тыс. тонн (+85,5%)
    • Иран — 963 тыс. тонн (рост в 17,2 раз)
    • Азербайджан — 696 тыс. тонн (рост в 116,6 раз).

    Ранее казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам.

    Теги:
    Сельское хозяйство Казахстан Минсельхоз Зерно Экспорт
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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