14:17, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Из Казахстана экспортировано 8,7 млн тонн зерна нового урожая
С сентября 2024 года по18 дней июня 2025 года объем экспорта зерна нового урожая составил 8,7 млн тонн. Это на 58,7% больше, чем за аналогичный период 2023–2024 годов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ.
Существенное увеличение объемов экспорта подтверждает высокий спрос на казахстанское зерно на внешних рынках, а также свидетельствует об эффективности предпринимаемых мер по расширению географии поставок и совершенствованию логистической инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.
В числе основных направлений экспорта традиционные рынки:
- Узбекистан — 3,1 млн тонн (+30,3%)
- Таджикистан — 1,2 млн тонн (+46,1%)
- Афганистан — 285 тыс. тонн (+37%)
- Кыргызстан — 209 тыс. тонн (+85,5%)
- Иран — 963 тыс. тонн (рост в 17,2 раз)
- Азербайджан — 696 тыс. тонн (рост в 116,6 раз).
Ранее казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам.