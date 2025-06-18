Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам

Это первый из восьми составов с зерном, предназначенных для Вьетнама и отправленных Продкорпорацией по мультимодальному маршруту.

Железнодорожный состав сформирован из 62 контейнеров общим весом 1,7 тыс. тонн. После перегрузки на морские суда пшеница будет доставлена во вьетнамский порт Хайфон.

Об успешных поставках казахстанского зерна во Вьетнам рассказали журналисты в эфире центрального телевидения Китая и Китайской международной телевизионной сети.

Как отмечают китайские СМИ, логистическая база в Ляньюньгане реализует принцип «один контейнер — один сервис», при котором зерно перемещается в одном контейнере без перегрузки с места отправления до конечного пункта назначения. Благодаря этой технологии переход с железной дороги в морской порт занял всего один час. Также казахстанская пшеница была доставлена по «зелёному коридору» — с ускоренным оформлением всех процедур.

— Формат «один контейнер от начала до конца» предоставил казахстанскому экспорту, направляемому в Юго-Восточную Азию, более качественные и эффективные услуги наземно-морских интермодальных перевозок. Кроме того, наша логистическая база заручилась поддержкой таможенных, портовых, железнодорожных и других ведомств для создания «зелёного коридора», что увеличило эффективность выпуска грузов в порту на 70%, — цитируют СМИ генерального директора Китайско-Казахстанской базы логистического сотрудничества в Ляньюньгане Гэ Хэнсюэ.

Напомним, первая партия зерна была сформирована на хлебоприёмных предприятиях Акмолинской области. Всего в рамках поставок во Вьетнам планируется экспортировать порядка 15 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

По словам председателя правления АО НК «Продкорпорация» Асылхана Джувашева, новые логистические маршруты открывают перед аграриями Казахстана выход на перспективные дальние рынки.

— Инфраструктура, построенная в сотрудничестве с китайскими партнёрами, уже приносит реальные дивиденды — в виде устойчивых и ускоренных поставок. Это важный шаг в развитии экспортного потенциала страны, — отметил глава корпорации.

С начала года Продкорпорация отгрузила в экспортном направлении 196 тыс. тонн зерна. Наибольшие партии были направлены импортёрам из Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Ирана.

Ранее сообщалось, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции в роли крупного экспортера зерна на мировом рынке.