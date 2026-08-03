IV Казахстанско-Российский медиафорум пройдет в Астане

Об этом стало известно на официальном закрытии III Казахстанско-Российского медиафорума в Санкт-Петербурге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Директор ТРК Президента РК Раушан Кажибаева поблагодарила организаторов форума — коллектив ТАСС — за особую атмосферу встречи, которая стала не только ярким событием для медиасообществ двух стран, но и важной платформой плодотворного диалога.

— Именно такие площадки помогают расширять взаимодействие, выстраивать новые профессиональные связи, формировать общее понимание тех вызовов, с которыми сталкиваются современные СМИ. Состоявшаяся дискуссия еще раз подтвердила: когда за одним столом собираются профессионалы — рождается пространство доверия, взаимопонимания и партнерства, — отметила Р.Кажибаева.

По словам директора ТРК Президента, Казахстанско-Российский медиафорум становится доброй традицией. В следующем году диалог продолжится в Астане.

— Мы будем искренне рады вновь встретиться с вами на Четвертом Казахстанско-Российском медиафоруме, где продолжим наш содержательный разговор и вместе откроем новую страницу сотрудничества, — сказала Р.Кажибаева.

Напомним, первая встреча на этой площадке состоялась в ноябре 2024 года в Москве. Изначально встреча казахстанских и российских журналистов задумывалась как круглый стол, но уже в ходе обсуждения формат был расширен до форума — участники тогда договорились сделать его регулярным.

Второй форум прошел в Алматы в 2025 году. На нем обсуждали укрепление сотрудничества, противодействие фейкам и развитие совместных механизмов верификации информации. Третий медиафорум завершил сегодня свою работу в Санкт-Петербурге.