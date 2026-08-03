III Казахстанско-Российский медиафорум в Санкт-Петербурге: правда всегда должна опережать ложь

III Казахстанско-Российский медиафорум объединил представителей медиа-сообщества, государственных органов и экспертных кругов для обсуждения актуальных вызовов современного информационного пространства, выработки совместных подходов к дальнейшему взаимодействию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основными темами форума стали перспективы и вызовы для журналистики в эпоху ИИ, использование цифровых инструментов и борьба с информационным шумом, актуальные вопросы развития кадрового потенциала и трансформация классических редакций.

Директор ТРК Президента РК Раушан Кажибаева акцентировала внимание на важности роли СМИ в информационном сопровождении многолетних отношений партнёрства и союзничества Казахстана и России, которое под руководством Президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина вышло на уровень всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

— Это зафиксировано в Совместном Заявлении о семи основах дружбы и добрососедства, подписанном в мае этого года в ходе государственного визита Президента России в Казахстан. Этот важнейший документ определяет долгосрочные ориентиры отношений двух стран и охватывает широкий спектр вопросов — от экономики до культуры и образования, — подчеркнула Р.Кажибаева.

Фото: Kazinform

Сегодня СМИ Казахстана и России выполняют важную миссию — профессионально, взвешенно и ответственно работают над укреплением взаимопонимания, доверия и добрососедских отношений между двумя странами и народами — правда всегда должна опережать ложь.

— Основы охраны интеллектуальной собственности, гарантий цифровых прав граждан, включая защиту персональных данных и обеспечение цифровой безопасности на новом этапе модернизации Казахстана заложены в новой Конституции Казахстана. Эти положения формируют современную правовую базу для развития медиа, цифровой журналистики и информационного сотрудничества на новом этапе, — отметила Р.Кажибаева.

Фото: Kazinform

Первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков отметил, что одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России в медиасфере должно стать совместное производство контента.

— Главная цель всей нашей работы должна состоять в дальнейшем укреплении исторических, культурных, экономических связей, но также сохранении прямого канала нашего взаимодействия, когда мы напрямую будем общаться и решать все эти вопросы. Это гораздо эффективнее и продуктивнее, — сказал Канат Искаков.

Заведующий отделом по коммуникациям Администрации Президента РК Канат Кульшманов обозначил пять ключевых направлений дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества в медиасфере.

Фото: Kazinform

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что профессиональное журналистское сообщество Казахстана и России играет важную роль в укреплении доверия между народами двух стран и формировании объективной информационной повестки.

— Невозможно не видеть, что в условиях крайне сложной и опасной международной обстановки наше профессиональное журналистское сообщество играет очень важную роль в деле укрепления доверия между странами и народами, в деле формирования объективной картины происходящих событий и их оценок. А в нашем с вами случае — вносит реальный вклад в развитие российско-казахстанского сотрудничества, формирование общего гуманитарного и духовного пространства, безопасного и объективного единого информационного пространства, строительство будущего, наконец, двух наших братских народов.

Фото: Kazinform

Он обратил внимание на успехи Казахстана в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта, отметив принятие закона об ИИ, работу над Цифровым кодексом и развитие профильного образования. По его словам, этот опыт представляет интерес и для российских коллег.

III Казахстанско-Российский медиафорум имеет не только отраслевое, но широкое общественно-политическое значение. Его итоги вносят вклад в дальнейшее укрепление казахстанско-российское сотрудничество, расширение гуманитарных связей, формирование атмосферы доверия и взаимопонимания в общем информационном пространстве Казахстана и России.

Фото: Kazinform

Напомним, первый Казахстанско-Российский медиафорум прошел в Москве в 2024 году. В ходе мероприятия были обсуждены планы казахстанских и российских СМИ по реализации совместных медиапроектов, состоялся конструктивный обмен мнениями о перспективах развития СМИ, внедрении новых цифровых технологий и других актуальных вопросов информационного взаимодействия.

Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы в 2025 году.