Итоги экоакции «Таза Қазақстан»: в Астане собрано 7 тысяч тонн мусора

В стране завершилась пятинедельная экологическая акция «Таза Қазақстан». В Астане в ней участвовали более 370 тысяч человек и было задействовано более 5 тысяч единиц спецтехники. Об итогах масштабной акции рассказали в столичном акимате в ответ на официальный запрос корреспондента агентства Kazinform.

— Всего с 13 апреля количество участников экоакции в столице составило порядка 372 тыс. человек. За время акции было задействовано 5 389 ед. спецтехники, вывезено порядка 7 тысяч тонн мусора в ТОО «Эко Полигон Астаны». Высажено 209 тыс. зеленых насаждений, в том числе более 200 тыс. сеянцев на территории «Зеленого пояса», — сообщили в ведомстве.

С 8 по 13 апреля 2024 года в столице прошла первая неделя акции под названием «Таза өлке», в рамках которой районные акиматы, жители, общественники, малый и средний бизнес, организации и предприятия проводили уборку своих прилегающих территорий и дворов. На субботниках приняло участие более 115 тыс. человек, а также 3,5 тыс. предприятий и учреждений.

С 15 по 20 апреля прошла неделя «Киелі мекен», посвященная приведению в порядок объектов культурного наследия. По итогам было благоустроено и очищено 84 памятника с прилегающими территориями площадью 1,4 млн кв. м. Отмечается, что представители Посольства Японии во главе с послом в РК Джуном Ямада очистили памятник интернированных японцев. Всего в недельной акции приняло участие более 57 тыс. человек.

Также в этот период в 25 школах столицы проводились занятия «EcoIZDENPAZ», челлендж «Бережное отношение к школьному имуществу, видеомесседжи „Тазалықты өзіңнен баста“, „Эко Дебаты“. Экологический челлендж поддержали 15 вузов столицы. Помимо этого, была проведена акция „Стоп, вандал!“, и еще одна — с поддержкой бойцов „Жас сарбаз“.

Третья неделя с 22 по 27 апреля под названием «Жасыл аймақ» была связана с посадкой деревьев, побелкой, обрезкой, кронированием имеющихся зеленых насаждений. По данным акимата, всего в городе более 1,4 тыс. зеленых насаждений, из них 836 тыс. деревьев, 624 тыс. кустарников.

27 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 120 тыс. человек, в том числе 7 тыс. студентов. В ведомстве отметили, что это в два раза больше, чем в прошедший ранее весенний общегородской субботник.

За один день было высажено 4 883 дерева и 256 кустарников, в том числе 430 лип на аллее «Ұлытау». Также чемпионы Азии по боксу, спортсмены посадили 300 деревьев плодовых груш в районе «Нұра» по улице Айтеке би.

С 29 апреля по 4 мая была организована недельная акция «Өнегелі ұрпақ». Молодежь, районные акиматы и активные горожане выполнили уборку и благоустроили дворы, где проживают ветераны, детских домов и домов престарелых. Всего в акции участвовали более 46 тыс. человек. Посажено более 70 тыс. зеленых насаждений, в том числе в городе 1 337 деревьев, 256 кустарников, 68 тыс. сеянцев на территории «Зеленого пояса».

На территории Центра социального обслуживания «Шарапат» было высажено более 50 хвойных, березовых и сосновых деревьев, и на территории другого Центра «Нұрлы жүрек» — более 40 яблоневых деревьев.

Сотрудники ГККП «Дирекция объединенных музеев» провели очистку территории парка «Алаш», музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР», и высадили 20 саженцев яблонь.

Студенты Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и представители республиканской газеты «Егемен Қазақстан» организовали уборку на «Аллее журналистов».

С 6 по 11 мая прошла заключительная неделя акции под названием «Мөлдір бұлақ». В День защитника Отечества и День Победы проводились мероприятия по благоустройству и санитарной уборке водоемов. Приняло участие более 30 тыс. человек и было задействовано 387 ед. спецтехники.

Напомним, 20 апреля коллектив Телерадиокомплекса Президента РК также присоединился к республиканской экоакции «Таза Қазақстан». В ходе субботника была проведена уборка территории Линейного парка. Совместными усилиями было собрано и вывезено более 250 мешков мусора.

Также 5 мая в рамках городского субботника 150 сотрудников компании высадили 50 саженцев сосен на территории Ботанического сада.