Еще больше деревьев в столичном Ботаническом саду: целую аллею из сосен высадили сотрудники ТРК Президента

Коллектив Телерадиокомплекса Президента РК вновь присоединился к республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

В рамках городского субботника 150 сотрудников компании высадили 50 саженцев сосны на территории Ботанического сада, который играет важную роль в сохранении биологического разнообразия и разведении коллекций растений. Общая площадь сада составляет 89,1 гектара, из которых 46,3 гектара — особо охраняемая природная территория, а 42,8 гектара — парковая зона.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Это не первый вклад коллектива ТРК в экологическую акцию. Ранее сотрудниками компании была проведена уборка территории Линейного парка, расположенного между комплексом «Абу-Даби Плаза» и Астанинским ботаническим садом на площади в 14 гектаров. Совместными усилиями было собрано и вывезено более 250 мешков мусора.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» стартовала по всей стране в начале апреля по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В нынешний период акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля — Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля — «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля — «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая — «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая — «Мөлдір бұлақ».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, еще в 2021 году сотрудники ТРК Президента заложили новую аллею вдоль улицы имени Шабал Бейсековой в Астане. Участниками было высажено свыше 70 деревьев различных видов, в том числе клена, сосны, вяза, лиственницы и тополя.

Телерадиокомплекс Президента является одной из крупнейших медиа-компаний Казахстана, в состав которой входят: телеканалы Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema, международное информационное агентство Kazinform и Центр документального кино.