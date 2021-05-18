Именная аллея Телерадиокомплекса Президента РК появилась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 мая, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 30-летия Независимости нашей страны, сотрудники Телерадиокомплекса Президента РК заложили новую аллею вдоль улицы имени Шабал Бейсековой в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Свыше 70 деревьев, а это саженцы клена, сосны, вяза, лиственницы, тополя, увеличат число аллей, которые призваны расширить экологические зоны нашего города.

О необходимости масштабного озеленения нашей страны подчеркивалось в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, отметившего, что «в течение 5 лет будет осуществлена посадка более двух миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах».

Инициативу по закладке новой аллеи, сотрудники Телерадиокомплекса Президента РК связывают со стремлением внести личный вклад в дело преумножения природных ресурсов, бережного отношения к окружающей среде.

В этой связи отметим, что на выращивание деревьев уходит немало лет, поэтому каждый из нас должен сделать все возможное для сохранения зеленых насаждений. Ведь не случайно, ужесточены правила содержания и защиты деревьев. Если ранее компенсационная посадка при вырубке деревьев была «один к пяти», то сейчас «один к десяти».

В год 30-летия Независимости, Телерадиокомплексу Президента РК исполняется 25 лет. По словам руководителя Телерадиокомплекса Раушан Кажибаевой, на информационном поле Казахстана ТРК занимает свою нишу общественно-политической документалистики.

За четверть века создано более 800 документальных фильмов, рассказывающих об истории становления и развития казахстанской государственности. Сегодня в рамках юбилейной даты осуществляются спецпроект «Сильные регионы – сильный Казахстан» и цикл тематических роликов «Я и моя страна».

Руководитель также добавила, что закладка новой аллеи сотрудниками Телерадиокомплекса Президента РК внесет вклад в мероприятия по подготовке празднования 30-летия Независимости нашей страны.