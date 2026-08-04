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    Италию снова накрыла жара: в Вероне объявлена опасность

    В Италии началась новая волна жары, где уже несколько дней температура воздуха превышает +35 градусов, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    аномальная жара жара
    Фото: Синьхуа

    По данным издания, Верона, расположенная на севере Италии, страдает от сильной жары, где температура воздуха уже несколько дней подряд превышает 35 градусов по Цельсию.

    аномальная жара, жара
    Фото: Синьхуа

    В последние дни страну накрыла новая волна жары. Во многих крупных городах объявлен наивысший — красный — уровень погодной опасности.

    аномальная жара, жара
    Фото: Синьхуа

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что в Южной Корее установлен температурный рекорд. Кроме того, засуха в Великобритании привела к дефициту урожая и росту цен.

    Италия Европа Мировые новости Жара
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор