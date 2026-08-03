Температурный рекорд установлен в Южной Корее

В городе Янсан на юго-востоке Южной Кореи в воскресенье зафиксировали температуру 42,5 °C. Это самый высокий показатель за всю историю современных метеорологических наблюдений на Корейском полуострове, которые ведутся с 1904 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

По данным Корейского метеорологического управления (KMA), в 13:16 по местному времени температура в Янсане, который находится примерно в 310 километрах к юго-востоку от Сеула, достигла 42°C, а к 13:26 поднялась до 42,5°C.

Воскресенье стало пятым днем ​​подряд, когда температура в этом городе на юго-востоке превысила 40°C.

По состоянию на 14:14 температура в Кёнджу, который находится примерно в 240 километрах к юго-востоку от Сеула, также поднялась до 40,3 °C, что стало первым случаем в этом году, когда столбик термометра в городе превысил 40 °C.

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации «второго уровня» в штабе реагирования на стихийные бедствия для усиления мер реагирования на экстремальную жару в масштабах всего правительства.

Это первый случай за три года, когда правительство активировало второй уровень оперативного реагирования штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Правительство также призвало население воздержаться от пребывания на открытом воздухе и соблюдать меры безопасности.

Ожидается, что в понедельник сильная жара распространится дальше на запад, в результате чего дневная температура в Сеулt достигнет 38°C.

Согласно данным Корейского метеорологического агентства, среднее годовое количество дней с аномальной жарой в стране за последние пять лет увеличилось более чем вдвое и достигло 19.

Рекордная жара в Южной Корее наблюдается на фоне экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В Японии из-за высокой температуры власти объявили предупреждения о риске тепловых ударов в десятках префектур.

В Европе и Северной Африке сильная жара, сухая погода и ветер привели к распространению лесных пожаров. Возгорания зафиксированы в Греции, Тунисе, Алжире и Марокко, где спасательные службы продолжают борьбу с огнем.

Опасная жара также сохраняется в западных районах США, где синоптики предупреждают о возможном обновлении температурных рекордов и повышенном риске новых лесных пожаров.