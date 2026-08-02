Засуха в Великобритании привела к дефициту урожая и росту цен

Засуха и аномальная жара в Великобритании привели к снижению урожая, росту цен на овощи и увеличению импорта сельхозпродукции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, затяжная засуха и высокие температуры в Великобритании этим летом привели к необходимости импорта ряда сельскохозяйственных культур и вызвали рост внутренних цен. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее информации, владельцы пабов, ресторанов и супермаркетов начали покупать в Испании и Нидерландах салат и брокколи. Их урожай в Великобритании должен был сейчас выйти на максимальный уровень, однако этого не происходит из-за невероятно жаркой погоды и отсутствия дождей.

— Нам приходится класть по два кочана брокколи, чтобы получить вес, в котором этот продукт продается в упаковке, — рассказал изданию Дэвид Симмонс из компании Riviera Produce. Он выращивает различные овощи на семейной ферме в Корнуолле, а также входит в правление Ассоциации производителей капустных культур.

На этом фоне оптовые цены на помидоры выросли на 60%, на салат айсберг — на 90%, на картофель — на более чем 40%.

В этой связи руководители более 100 компаний, включая всех крупнейших продуктовых розничных сетей написали открытое письмо премьер-министру Энди Бернэму с призывом уменьшить зависимость от импорта и сделать приоритетным вопросом укрепление национальной продуктовой системы.

29 июля на половине территории Англии была объявлена засуха на фоне четвертой за летний сезон волны жары. В министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщили, что в июле в стране выпало лишь 7% от ожидаемого объема осадков, а на юге Англии этот показатель составил всего 1%. Согласно данным метеорологической службы Соединенного Королевства, температура в июле превысила средние показатели на три градуса. На следующий день засуха была объявлена в Уэльсе.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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