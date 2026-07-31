Жара, засухи и наводнения: в мире возрастает риск экстремальной погоды

Большая часть земного шара столкнется с температурами выше нормы и серьезными изменениями в характере осадков из-за развития климатического явления Эль-Ниньо. Такие данные публикует Всемирная метеорологическая организация (ВМО), передает Kazinform.

По данным Всемирной метеорологической организации, явление Эль-Ниньо продолжает неуклонно усиливаться и, как ожидается, будет доминировать в глобальных климатических моделях в период с августа по октябрь 2026 года, увеличивая вероятность превышения температурных норм на большей части земного шара и вызывая значительные изменения в характере выпадения осадков.

В сочетании с исключительно теплыми водами Мирового океана и вероятностью формирования положительного Индоокеанского диполя развивающееся явление Эль-Ниньо, как ожидается, будет определять погодные режимы во многих частях земного шара в ближайшие месяцы.

Сообщество ВМО активизирует координацию, предоставление климатической информации и поддержку заблаговременными предупреждениями, чтобы помочь правительствам, гуманитарным организациям, чувствительным к климату секторам, таким как сельское хозяйство и здравоохранение, а также уязвимым сообществам подготовиться к потенциальным последствиям.

Ежемесячный информационный бюллетень ВМО по глобальному сезонному климату указывает на то, что явление Эль-Ниньо будет продолжать неуклонно усиливаться и достигнет высокой интенсивности в период с августа по октябрь 2026 года.

Мультимодельные ансамблевые прогнозы ведущих мировых центров подготовки прогнозов указывают на то, что сезонные аномалии средней температуры поверхности моря, как ожидается, превысят 2,9 °C в ключевых районах мониторинга.

Помимо усиления явления Эль-Ниньо прогнозируется положительный Индоокеанский диполь (климатический режим, при котором в западной части Индийского океана температура воды становится выше средней, а в восточной — ниже средней). В совокупности эти океанические факторы могут усилить региональные климатические воздействия, включая засуху, наводнения и риск лесных пожаров, особенно в бассейне Индийского океана.

— Эль-Ниньо — одно из самых тщательно отслеживаемых климатических явлений в мире. Но прогнозы сами по себе не предотвращают опасные явления — это делают люди. Это явление Эль-Ниньо, развивающееся на фоне беспрецедентного потепления океана и повышения температуры, предоставляет правительствам и сообществам возможность предвидеть риски и действовать до того, как проявятся последствия. Решения, которые мы принимаем сегодня, будут влиять на последствия, которые мы испытаем завтра. ВМО и ее члены привержены обеспечению того, чтобы достоверная и актуальная климатическая информация доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается, — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Ожидается, что температура поверхности моря в тропической зоне Атлантического океана также останется выше среднего.