РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Италия вводит пожизненное заключение за убийство женщин

    Итальянский парламент окончательно одобрил поправки к уголовному законодательству, вводящие отдельную категорию преступления — фемицид — убийство женщины по гендерным мотивам, передает агентство Kazinform. 

    Италия вводит пожизненное заключение за убийство женщин
    Фото: Gemini

    Италия официально ввела в свой национальный уголовный кодекс категорию фемицида как самостоятельное преступление, предусматривающую максимальное наказание в виде пожизненного заключения. 

    Закон вступил в силу после подписания президентом, став одной из самых обсуждаемых реформ в области защиты прав женщин в Европе.

    Инициатива была выдвинута правительством во главе с премьер-министром Джорджией Мелони. Она объявила о принятии законопроекта 7 марта 2025 года после заседания Совета министров, подчеркнув необходимость системного реагирования на насилие в отношении женщин.

    Реформа была вызвана серией громких убийств женщин, вызвавших массовые публичные протесты и требования ужесточения наказания. В последние годы активистские движения, включая Non Una di Meno, призывали к системным изменениям и созданию эффективных механизмов защиты жертв домашнего и гендерного насилия.

    Согласно глобальному исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности, около 60% женщин, убитых в 2023 году, были убиты интимными партнерами или другими членами семьи. В докладе также отмечается, что «дом — самое опасное место для женщин и девочек», что указывает на то, что значительная доля фемицидов происходит в семье.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан усиливает меры борьбы с семейным насилием.

    Мы также писали о том, что количество бытовых убийств в Казахстане снизилось на треть

    Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь

    Теги:
    Италия Гендерная политика Убийство Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают