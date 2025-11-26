Италия вводит пожизненное заключение за убийство женщин

Италия официально ввела в свой национальный уголовный кодекс категорию фемицида как самостоятельное преступление, предусматривающую максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Закон вступил в силу после подписания президентом, став одной из самых обсуждаемых реформ в области защиты прав женщин в Европе.

Инициатива была выдвинута правительством во главе с премьер-министром Джорджией Мелони. Она объявила о принятии законопроекта 7 марта 2025 года после заседания Совета министров, подчеркнув необходимость системного реагирования на насилие в отношении женщин.

Реформа была вызвана серией громких убийств женщин, вызвавших массовые публичные протесты и требования ужесточения наказания. В последние годы активистские движения, включая Non Una di Meno, призывали к системным изменениям и созданию эффективных механизмов защиты жертв домашнего и гендерного насилия.

Согласно глобальному исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности, около 60% женщин, убитых в 2023 году, были убиты интимными партнерами или другими членами семьи. В докладе также отмечается, что «дом — самое опасное место для женщин и девочек», что указывает на то, что значительная доля фемицидов происходит в семье.

