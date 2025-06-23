Количество бытовых убийств в Казахстане снизилось на треть — МВД

В заседании приняли участие члены Общественной палаты, депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, ответственные лица ряда заинтересованных министерств и заместители акимов некоторых регионов, руководители центров поддержки семьи и эксперты.

Предваряя обсуждение, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что в начале текущей парламентской сессии совместно с членами Общественной палаты было запланировано проведение совещания на тему реализации поправок по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Подобные заседания в будущем будут проводиться регулярно.

Закон о противодействии семейно-бытовому насилию был принят по поручению Главы государства ровно год назад.

Фото: Мажилис

— Закон о бытовом насилии стал наглядным примером реализации принципа «Закон и Порядок» в действии. Он получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Уже сейчас можно отметить позитивные сдвиги в уменьшении подобных преступлений. Сегодняшнее заседание позволит нам понять, есть ли необходимость в его дальнейшем усилении, — заявил Ерлан Кошанов.

Общественная палата, по словам ее председателя Айдоса Сарыма, еще до инициирования законопроекта мажилисменами обсудила вопрос и дала свои рекомендации по этой теме. Часть из них нашла отражение в подписанном законе.

— Сегодняшнее выездное заседание проводится с целью ознакомления с реализацией принятых норм закона непосредственно на местах, — сказал Айдос Сарым.

Фото: Мажилис

По информации заместителя министра внутренних дел Игоря Лепехи, с начала текущего года к административной ответственности привлечены 46 тыс. семейных тиранов, из них арестованы 14 тыс. человек — то есть каждый третий отбыл наказание в виде ареста. Также вынесены 42 тыс. защитных предписаний.

— Снизилось на треть количество бытовых убийств, причинений вреда здоровью. Меньше стало преступлений, связанных с семейно-бытовыми отношениями: таких как похищений несовершеннолетних — на 83%, фактов неисполнения обязанностей по воспитанию — на 22%, — сообщил замглавы МВД.

Кроме того, по его данным, налажено тесное взаимодействие с кризисными центрами, в которые направлены порядка 3 тыс. женщин. Опрошены порядка 6 тыс. семей, подвергшихся насилию. Выявлено 148 агрессоров, из которых 41 добровольно согласился на психокоррекцию поведения.

При этом, по словам Игоря Лепехи, остаются нерешенными вопросы сложности расследования уголовных проступков — доказать вину становится намного труднее, если подозреваемый отрицает свою вину, а насилие происходит без свидетелей. Затруднительным становится и оказание психологической помощи. Суды ее не назначают, поскольку в ряде регионов не определены соответствующие организации здравоохранения.

Фото: Мажилис

Об укреплении системы защиты прав детей рассказал вице-министр просвещения Едил Оспан. По его информации, в этом году фиксируется снижение фактов нарушения половой неприкосновенности детей на 21,3% (с 445 фактов за 5 мес. 2024 года до 350 фактов за 5 мес. 2025 года). Снизилось также количество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей на 8% и 19% соответственно. С начала года по обращениям, поступившим на номер «111», помощь была оказана 537 детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия.

Глава региона Марат Ахметжанов рассказал, как на примере всего одной Акмолинской области в три раза снизилась статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. Это говорит о том, что закон работает. По его словам, главным фактором для этого послужил переход от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений с 1 июля 2023 года. Анализ показал, что более 60% таких преступлений оставались в так называемой «серой зоне» из-за страха самих жертв обращаться в полицию, что в дальнейшем приводило к более тяжелым последствиям. Аким области отметил также первостепенную важность профилактических мер для предотвращения и недопущения бытового насилия.

Фото: Мажилис

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова обратила внимание на необходимость модернизации системы социального обслуживания и усовершенствования программы подготовки социальных работников. В настоящее время социальных работников обучают в высших учебных заведениях. Однако учебные программы по этой специальности часто адаптированы только для работы с пенсионерами или социально уязвимыми группами. По мнению депутата, важно, чтобы социальные работники соответствовали современным требованиям, расширяли сферу своей деятельности и умели сотрудничать со специалистами органов внутренних дел, прокуратуры, правоохранительной и судебной систем.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров рассказал о мерах по сохранению института семьи и брака, приглашенные руководители центров поддержки семьи озвучили информацию о ситуации в регионах.

Фото: Мажилис

Подытоживая обсуждение, Айдос Сарым отметил, что вопросы и темы, которые были затронуты участниками заседания, могут найти свое решение в том числе через инструменты цифровизации. По мнению депутата, цифровые технологии должны активно использоваться для поддержки семей и населения. Уполномоченные органы работают в этом направлении. По итогам заседания Общественной палаты будут подготовлены и направлены в Правительство соответствующие рекомендации.

Кроме того, на выездном заседании был презентован проект Единой цифровой платформы социальных услуг, которая позволяет мониторить состояние нуждающихся семей и прогнозировать необходимую помощь от местных исполнительных органов. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о результатах работы двух пилотных проектов в Шымкенте и Карагандинской области.