Италия ужесточает миграционную политику и вводит морскую блокаду

Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони поддержал инициативу в среду. Для вступления в силу документ должен пройти обе палаты парламента.

Наибольшие споры вызвала норма, позволяющая вводить 30-дневную морскую блокаду при возникновении «серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности». Под такими обстоятельствами понимается, в частности, резкий рост числа прибывающих морем мигрантов, риск террористических угроз, глобальные эпидемиологические кризисы или проведение международных мероприятий высокого уровня.

За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы до 50 тысяч евро. При повторных нарушениях возможна конфискация судов — мера, которая может затронуть и гуманитарные организации, занимающиеся спасательными операциями в Средиземном море.

В случае принятия закона может быть возобновлена работа миграционного центра Return Hub в Албании. Проект ранее столкнулся с юридическими трудностями и критикой со стороны правозащитных организаций.

Инициатива Рима появилась спустя день после того, как Европейский парламент утвердил два документа, усиливающих миграционную политику ЕС. Новые нормы позволяют странам союза отказывать в убежище и направлять мигрантов в признанные «безопасные» государства за пределами ЕС при наличии соответствующих соглашений.

Старший советник Международного комитета спасения Мерон Амеха Кникман заявил, что такие меры могут вынудить людей переезжать в страны, где у них нет связей и поддержки, и где они рискуют столкнуться с насилием и эксплуатацией.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, пришла к власти в 2022 году с обещанием сократить поток мигрантов, ежегодно прибывающих на итальянское побережье. Ее правительство заключило соглашения с рядом североафриканских стран о сдерживании выезда, а также ужесточило правила работы благотворительных судов в центральной части Средиземного моря.

По данным властей, с начала года в Италию морским путем прибыли около 2000 человек против 4400 за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, большое количество мигрантов продолжают гибнуть при пересечении центральной части Средиземного моря: по данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, в этом году пропавшими без вести числится почти 490 человек.