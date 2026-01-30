История Парламента Казахстана: от Верховного Совета до Курултая

От Верховного Совета к Парламенту

Когда Казахстан обрел независимость, в стране действовал Верховный Совет. Этот период стал первым шагом перехода от советской системы управления к независимому государственному законодательному органу.

По словам руководителя Центра частного законодательства Института парламентаризма при УДП РК Юлии Костяной, именно в этот период были приняты Декларация о государственном суверенитете, Закон «О государственной независимости», а также первая Конституция 1993 года. Верховный Совет функционировал как однопалатный орган.

В результате выборов в Верховный Совет 7 марта 1994 года его депутатами на пятилетний срок были избраны 59 человек, выдвинутых самостоятельно из одномандатных округов: 75 — от общественных организаций, и 42 — по президентскому списку. Председателем Верховного Совета стал Абиш Кекильбаев.

По итогам этих выборов впервые в истории страны сформировался профессиональный многопартийный Парламент.

Однако после того, как Конституционный суд признал, что ряд норм избирательного законодательства не соответствуют Конституции, Верховный Совет был признан незаконно избранным. В марте 1995 года он был распущен, в те же дни ушло в отставку и Правительство.

— В результате референдума, проведенного 30 августа 1995 года, была принята новая Конституция, а Верховный Совет распущен. Эта Конституция ввела двухпалатный парламент — Сенат и Мажилис, который действует до настоящего времени. Этот этап стал переходом к конституционной модели законодательной власти и закладкой основ института парламентаризма, — отметила Юлия Костяная.

Кроме того, в этот период Президент получил право распускать Парламент в случае отказа утвердить им кандидатуру на пост премьер-министра, а Конституционный суд был упразднен.

По словам политолога, ведущего научного сотрудника Института истории Бауыржана Шериязданова, изменения, внесенные в Конституцию в 1995 году, четко определили задачи двухпалатного Парламента. За почти 30 лет система законодательной деятельности сохранилась в неизменном виде.

— Новая Конституция позволила четко распределить обязанности: Мажилис стал играть основную роль в обсуждении и принятии законопроектов, получил право выражать недоверие Правительству и инициировать законодательные инициативы. Сенат стал ответственным за пересмотр принятых законов, оценку их качества, правовую обоснованности и соответствие интересам регионов. Таким образом, двухпалатный Парламент был направлен на сохранение баланса между эффективностью управления и интересами населения. Для унитарного государства это решение способствовало систематизации законодательного процесса и обеспечению правовой стабильности, — подчеркнул ученый.

1996–1999 годы: первые шаги

В январе 1996 года состоялась первая сессия Парламента I созыва. Это событие ознаменовало начало эпохи профессионального парламентаризма в стране. Парламент, в состав которого входили 67 депутатов Мажилиса и 39 депутатов Сената, направил свою деятельность на обеспечение политической и социально-экономической стабильности в государстве.

К числу ключевых достижений данного периода относится принятие в 1997 году Гражданского и Уголовного кодексов, в 1999 году — Закона «О государственной службе», а также в 2001 году — Закона «О местном самоуправлении». Эти законодательные акты сыграли важную роль в переходе от плановой экономики к рыночной модели и заложили правовую основу для интеграции Казахстана в международные структуры, включая Всемирную торговую организацию.

Фото: Kazpravda

Вместе с тем именно в этот период отчетливо проявилось доминирование президентской власти. Парламент в большинстве случаев выступал как институт, ратифицирующий законодательные инициативы, тогда как слабость политических партий привела к ограничению пространства политического плюрализма.

7 октября 1998 года Парламент внес изменения и дополнения в Конституцию, касающиеся избирательной системы и состава Парламента. В частности, была исключена норма, согласно которой выборы признавались состоявшимися только при участии более 50 процентов избирателей. Наряду с 67 депутатами, избираемыми в Мажилис по одномандатным округам, было предусмотрено избрание еще 10 депутатов по партийным спискам в рамках общенационального избирательного округа. Кроме того, срок полномочий депутатов Сената был установлен в 6 лет, а депутатов Мажилиса — в 5 лет.

Конституционный совет разъяснил, что данные изменения не распространяются на депутатов Мажилиса первого созыва.

В октябре 1999 года состоялись выборы в Парламент II созыва, в которых приняли участие 9 политических партий и Федерация профсоюзов Казахстана. По официальным итогам двухэтапного голосования лидирующие позиции заняли две партии, поддерживавшие действующую власть. Наибольшее количество депутатских мандатов получила партия «Отан», сформированная на основе избирательного штаба, созданного в период внеочередных президентских выборов в январе 1999 года.

2004 год: партийная конфигурация парламентских выборов

В сентябре 2004 года состоялись парламентские выборы, прошедшие в два этапа. В избирательной кампании приняли участие 12 политических партий. По итогам голосования от президентской партии «Отан» в Парламент по партийным спискам прошли 7 кандидатов, еще 35 представителей получили депутатские мандаты по одномандатным округам.

Аграрная и Гражданская партии, объединившись в избирательный блок «Аграрно-индустриальный союз трудящихся» (АИСТ), получили 1 мандат по партийным спискам и 7 депутатских мест по одномандатным округам.

Новая для политической сцены партия «Асар» также добилась парламентского представительства. По итогам выборов она получила 4 депутатских мандата, один из которых был распределен по партийным спискам.

Демократическая партия Казахстана вошла в новый состав Парламента, получив 1 мандат. Партия «Ак жол», несмотря на то? что заняла 2 место по итогам голосования по партийным спискам, смогла провести в Парламент лишь одного кандидата. Не сумев одержать победу в одномандатных округах, партия после выборов столкнулась с внутренним расколом, в результате которого разделилась на две части.

Скриншот с видео

Оппозиционная Коммунистическая партия Казахстана и Народная партия «Демократический выбор Казахстана» приняли участие в выборах в составе блока «Оппозиционный народный союз коммунистов и „Демократического выбора Казахстана“.

В июне 2007 года Парламент III созыва был распущен, после чего был издан президентский указ о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

Выборы 2007 года: одна партия в Мажилисе

Конституционная реформа 2007 года стала переломным этапом в развитии политической системы страны. При сохранении модели президентской республики были существенно расширены полномочия Парламента. Численность депутатского корпуса Мажилиса была увеличена до 107 человек, а в избирательную систему внедрена пропорциональная модель. Согласно новым правилам, 98 депутатов избирались по партийным спискам, еще 9 — от Ассамблеи народа Казахстана. Предполагалось, что эти изменения создадут условия для формирования парламентских фракций и усилят политическую конкуренцию между партиями.

Парламентские выборы, прошедшие в августе 2007 года уже по обновленным правилам, объединили 7 политических партий. Однако семипроцентный избирательный барьер смогла преодолеть лишь одна политическая сила — президентская партия «Нур Отан» (ранее — «Отан»). В результате она получила все 98 мандатов, распределяемых по партийным спискам. Еще 9 депутатских мест заняли представители Ассамблеи народа Казахстана.

— В результате проводимых в стране реформ, в том числе изменений 2007 года, Парламенту было предоставлено право утверждать кандидатуру Премьер-министра. Начиная с этого периода, Парламент стал активно влиять на процесс формирования структуры Правительства, — отмечает Юлия Костяная.

Трехпартийный Парламент в 2012–2016 годах

В парламентских выборах, состоявшихся 15 января 2012 года, приняли участие 7 официально зарегистрированных политических партий. По итогам голосования Центральная избирательная комиссия объявила, что семипроцентный избирательный порог преодолели 3 партии, которые и получили представительство в Парламенте.

При этом срок полномочий Парламента пятого созыва завершён не был: 20 января 2016 года он был распущен Указом Президента.

20 марта 2016 года состоялись выборы Парламента шестого созыва сроком на 5 лет. В его состав вновь вошли 3 проправительственные политические партии, представленные и в предыдущем составе Мажилиса. Это партии «Нур Отан», «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана. Кроме того, Ассамблее народа Казахстана было предоставлено 9 мандатов. Общенациональная социал-демократическая партия, партия «Ауыл» и партия «Бірлік» не смогли преодолеть семипроцентный избирательный порог.

Фото: Kazinform

В Мажилис прошли 6 партий

С точки зрения развития законодательной ветви власти ключевыми этапами стали конституционные реформы 2017 года и особенно 2022 года. Эти изменения были направлены на расширение полномочий Парламента и усиление механизмов его контроля над Правительством. Мажилис получил более значимую роль в формировании политической повестки, а часть функций исполнительной власти была передана законодательному органу. Введение смешанной избирательной системы способствовало обновлению состава Парламента и позволило более полно отразить многообразие мнений и интересов, представленных в обществе.

Политическая модернизация началась с реформирования избирательного законодательства. Избирательный порог для прохождения партий в Мажилис был снижен с 7% до 5%. Эти изменения заметно усилили конкуренцию между политическими силами. Впервые в истории независимого Казахстана в Мажилис одновременно прошли сразу 6 партий, что стало значимым событием в общественно-политической жизни страны.

— В 2017–2022 годах реформы системы государственной власти получили свое продолжение. В этот период произошло расширение принципов парламентаризма, повысилась эффективность законотворческой деятельности, усилилась открытость Парламента, были внедрены новые функции и контрольные механизмы. Все это создало условия для существенного укрепления роли Парламента. Одновременно претерпела изменения и избирательная система. Если ранее депутаты Мажилиса избирались исключительно по партийным спискам, то в 2022 году были вновь введены одномандатные округа. Таким образом, парламентская система развивалась в соответствии с требованиями времени, а также актуальными запросами общества и государства, — подчеркивает Юлия Костяная.

По ее словам, в рамках конституционных изменений 2022 года был воссоздан Конституционный суд, усилена роль Парламента и повышена подотчетность Правительства. В результате получила дальнейшее развитие модель «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство».

По мнению политолога Бауыржана Шериязданова, реформы 2022 года оказали заметное влияние на систему избрания депутатов.

— В 2022 году в избирательной системе произошли серьезные изменения. При выборах депутатов Мажилиса была внедрена смешанная модель, сочетающая пропорциональный и мажоритарный принципы. Такой подход был направлен на расширение политического плюрализма, укрепление связи депутатов с избирателями и повышение уровня доверия общества к парламентским институтам.

Кроме того, были смягчены требования к регистрации политических партий, что способствовало обновлению партийной системы и дальнейшей диверсификации состава Парламента, — отметил Бауыржан Шериязданов.

История Сената

Следует отметить, что двухпалатная структура Парламента оказывала существенное влияние на прохождение законопроектов через строгий фильтр. При этом особая роль отводилась Сенату, который обеспечивал стратегическую устойчивость государства и представительство регионов на центральном уровне власти.

С этой точки зрения можно утверждать, что Сенат сосредоточил внимание на решении трех ключевых задач. Во-первых, он способствовал сохранению эволюционного развития политической системы. Во-вторых, осуществлял контроль за качеством законодательного процесса. В-третьих, последовательно усиливал роль палаты регионов.

В целом Сенат состоит из 50 депутатов. Из них 40 избираются от областей, городов республиканского значения и столицы. От каждого региона по 2 депутата получают мандаты путём косвенных выборов через местные маслихаты. Ещё 10 депутатов назначаются Президентом.

Если обратиться к истории Сената, можно увидеть, что изменения его состава в основном были связаны с числом депутатов, назначаемых по президентской квоте, а также с изменением количества регионов в стране. В период с 1996 по 2007 годы Президент назначал 7 депутатов Сената. В 2007 году Глава государства получил полномочия назначать 15 сенаторов. После конституционной реформы 2022 года число депутатов Сената, назначаемых Президентом, было сокращено с 15 до 10 человек. При этом 5 из них приступали к исполнению полномочий по представлению Ассамблеи народа Казахстана. После данной реформы представители Ассамблеи народа Казахстана были переведены из Мажилиса в Сенат.

Фото: Kazinform

До 1998 года срок полномочий депутатов Сената составлял 4 года, однако с октября 1998 года он был увеличен до 6 лет.

Можно без преувеличения сказать, что в текущем году Сенат подводит итоги почти 30-летней деятельности. В случае формирования однопалатного Парламента по итогам референдума, Сенат, ставший привычной частью политической системы, будет интегрирован в новую институциональную модель.

Ранее Председатель Сената Маулен Ашимбаев отмечал, что 30-летний путь Сената был плодотворным и результативным.

— Президент дал высокую оценку работе Сената. За последние 30 лет страна пережила ряд важных и ответственных этапов. В этот непростой период Сенат выполнил свою историческую миссию, внеся прямой вклад в стабилизацию государственного строительства. Поэтому можно уверенно говорить, что за 30 лет деятельность Сената была успешной и результативной, он направил значительные усилия на развитие государства. Жизнь продолжается, политическая система должна развиваться, и страна движется вперед, — подчеркнул Председатель Сената.

Политолог Бауыржан Шериязданов считает, что роль Сената в становлении двухпалатной модели Парламента была особенно значимой. По его словам, именно Сенат обеспечивал преемственность законодательной власти.

— Сенат сформировался как «консервативный» и устойчивый институт, характерный для классических верхних палат. На практике он регулярно вносил поправки и уточнения в законопроекты, устраняя законодательные и юридико-технические недочеты. В ряде случаев документы возвращались в Мажилис для доработки. Таким образом, Сенат выполнял функции экспертного и правового фильтра.

Кроме того, Сенат внес вклад в формирование правовой системы, участвуя в назначении судей Верховного суда и в процессе внесения изменений в Конституцию. Это усилило его статус не как дублирующей палаты, а как полноценного государственного института, — отметил эксперт.

Значимые законодательные инициативы

В 2025 году Парламент продолжил играть активную роль в формировании современной правовой базы. В числе ключевых инициатив — разработка нового Налогового кодекса, принятие закона о регулировании искусственного интеллекта, изменения в банковской сфере, а также другие нормативные правовые акты, направленные на ответы вызовам цифровой эпохи и экономических трансформаций.

В целом деятельность Парламента строилась на принципах открытости и публичности. Законопроекты выносились на общественное обсуждение, проводились парламентские слушания, организовывались «правительственные часы», активно применялись депутатские запросы. Всё это способствовало укреплению диалога между властью и обществом, а также повышению качества принимаемых решений.

По мнению Юлии Костяной, парламентаризм стал одной из ключевых составляющих демократической системы.

— За 30 лет Парламент Казахстана прошел этапы становления, укрепления и модернизации. Он внес существенный вклад в укрепление Независимости страны, построение правового государства и развитие демократических институтов. За время работы Парламента были приняты многие важнейшие законы — начиная с Конституции 1995 года и включая Социальный кодекс, Закон о средствах массовой информации и новый Налоговый кодекс. Эти документы наглядно отражают эволюцию государства и приоритеты каждого исторического этапа, — отмечает Юлия Костяная.

Кто возглавлял Сенат Казахстана

Согласно действующей Конституции Республики Казахстан, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Республики Казахстан, а также его смерти полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента. Таким образом, глава верхней палаты является вторым лицом в иерархии власти после Президента.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

На протяжении почти 30 лет Сенат возглавляли следующие политики:

— Омирбек Байгелди (30 января 1996 года — декабрь 1999 года) — первый Председатель Сената. Под его руководством верхняя палата стала инструментом перевода Казахстана на рыночные рельсы, формирования правового государства и новой политической культуры. Байгелди заложил основу современного парламентаризма в стране.

— Оралбай Абдыкаримов был Председателем Сената с 1 декабря 1999 года по 10 марта 2004 года.

— Нуртай Абыкаев — с 10 марта 2004 года по 11 января 2007 года.

— Касым-Жомарт Токаев (1-й срок) — с 1 января 2007 года по 15 апреля 2011 года.

— Кайрат Мами — с 15 апреля 2011 года по 16 октября 2013 года.

— Касым-Жомарт Токаев (2-й срок) — с 16 октября 2013 года по 20 марта 2019 года, снова возглавил Сенат.

— Дарига Назарбаева — с 20 марта 2019 года по 2 мая 2020 года.

— Маулен Ашимбаев — с 4 мая 2020 года по настоящее время.

Хронология Председателей Мажилиса

В истории Мажилиса Казахстана каждый председатель в своей мере вносил вклад в работу Парламента, способствовал развитию законодательной власти, укреплению институциональных структур и формированию парламентаризма.

— Марат Оспанов — первый Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан с 30 января 1996 года по 1 декабря 1999 года. В первый период работы нового Парламента он способствовал формированию профессиональной структуры и систематизации законодательного процесса.

— Жармахан Туякбай — возглавлял Мажилис с 1 декабря 1999 года по 3 ноября 2004 года.

— Урал Мухамеджанов (1-й срок) — с 3 ноября 2004 года по 2 сентября 2007 года.

— Аслан Мусин — с 2 сентября 2007 года по 13 октября 2008 года.

— Урал Мухамеджанов (2-й срок) — с 13 октября 2008 года по 20 января 2012 года, снова возглавил Мажилис.

— Нурлан Нигматулин (1-й срок) — с 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года.

— Кабибулла Джакупов — с 3 апреля 2014 года по 25 марта 2016 года.

— Бактыкожа Измухамбетов — с 25 марта по 22 июня 2016 года, в короткий срок исполнял обязанности Председателя.

— Нурлан Нигматулин (2-й срок) — с 22 июня 2016 года по 1 февраля 2022 года, снова возглавил Мажилис.

— Ерлан Кошанов — с 1 февраля 2022 года по настоящее время.

Кто работал в обеих палатах?

За 30 лет в Парламенте Казахстана депутатами стали многие известные личности. Перечислить всех невозможно, но можно выделить несколько ключевых фигур.

Особую роль в становлении Сената сыграл его первый председатель Омирбек Байгелди. Он заложил основы парламентаризма и внес значительный вклад в разработку важного законодательства по судебной системе, борьбе с коррупцией и институтам гражданского общества.

Фото: Мажилис

Кроме него, в формировании прочной законодательной базы участвовали такие фигуры, как Оралбай Абдыкаримов, Куаныш Султанов, Жабайхан Абдильдин, Зинаида Федотова, которые подняли профессиональный уровень работы верхней палаты.

Так, Жабайхан Абдильдин, основатель школы казахстанской диалектической логики и вице-президент Академии наук Республики Казахстан, стал символом интеллигенции в Сенате.

Его вклад в парламентаризм проявился в том, что законодательная деятельность приобрела глубокое философское и научное содержание.

Особое внимание в период становления независимого Казахстана следует уделить труду Зинаиды Федотовой. В сложные годы, когда закладывались основы государственности, она возглавляла Комитет Сената по законодательству и судебно-правовой реформе. Под ее руководством были реализованы важные законодательные инициативы, направленные на укрепление правовой системы.

В числе других известных деятелей, которые работали в Сенате, были Абиш Кекилбаев, Талгат Мусабаев, Гарифолла Есим, Куаныш Султанов, Адиль Ахметов.

В Мажилисе, нижней палате Парламента, также было немало известных личностей. Среди них: Марат Оспанов, Шерхан Муртаза, Заманбек Нуркадилов, Узакбай Караманов, Токтар Аубакиров, Мухтар Шаханов, Фариза Онгарсынова, Амангельды Айталы и другие.

Каждый из них внес значимый вклад в работу Парламента, формирование национального парламентаризма, а также институциональные и духовные основы законодательной власти.

