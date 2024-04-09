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    14:32, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Исторический памятник вернули в госсобственность в Алматы

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Прокуратурой Медеуского района Алматы выявлен факт незаконного отчуждения имущества Казахского национального педагогического университета имени Абая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, в 1997 году территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 000 тенге. В этом же году за 62 000 тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток.

    — Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города — «Старые ворота». В последующем, в помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение — одноименный ресторан «Старые ворота», — отметили в надзорном органе.

    Прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества. Решением суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено, имущество возвращено, решение вступило в законную силу.

    Напомним, сегодня в Алматы ожидается ливень, акимат обратился к жителям по этому поводу.

    Стартовала кампания «Алматы – наш общий дом», которая призвана формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре.

     

    Теги:
    Вузы Архитектура Суды Прокуратура История Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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