Исторический гостевой дом в Ватикане станет отелем

Этот дом во времена понтификата папы Павла VI в начале 1970-х годов использовался как недорогое жильё для проезжающих епископов, священников и кардиналов. Теперь с этим покончено: итальянская газета Il Messaggero сообщила, что там планируется открытие четырёхзвёздочного отеля.

Причиной этого решения, по данным Ватикана, стали прежде всего экономические соображения, сообщает швейцарская газета Blick. Реставрация обветшавшего здания потребовала бы около 60 миллионов евро — деньги, которые Ватикан не захотел тратить. Несколько кардиналов ещё обращались с призывом к новому папе Льву XIV, однако тот остался непреклонен.

Покойный папа Франциск, напротив, неоднократно осуждал монашеские ордена, которые не превращали свою недвижимость в социальное жильё, а делали из неё отели и пансионы.

Палаццо расположен всего в нескольких шагах от площади Навона. Он стал известен тем, что в 2013 году Франциск лично оплатил там свой счёт.

Ранее сообщалось, что Ватикан решил отойти от латыни — Папская курия больше не будет требовать использовать латынь в качестве обязательного языка документации.