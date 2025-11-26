Латынь не обязательна: в Ватикане меняют регламент

Как пишет издание, Папская курия больше не будет требовать использовать латынь в качестве обязательного языка документации.

«Органы курии, как правило, составляют свои акты на латыни или на другом языке», гласит новая формулировка в регламенте главного административного органа Святого Престола, на который ссылается агентство dpa.

В сообщении говорится, что католическая церковь уже давно разрешает приходам за пределами Ватикана проводить мессы на их родных языках. В самом же Папском Престоле самым распространенным языком является итальянский. При этом в последние годы Рим не одобряет чтение Тридентской мессы, которая известна среди традиционалистов в католицизме и читается на латыни.

В то же время доктринальные послания в Ватикане до сих пор издавались на языке древних римлян, даже если они включали в себя современные определения. К примеру, изменение климата в соответствующей доктрине было описано как «Climatis mutatio».

Ранее сообщалось, что Ватикан передал Канаде 62 исторических экспоната, принадлежащих коренным народам страны и долгие годы находившихся в музейных коллекциях, в качестве жеста уважения и диалога. Папа Лев XIV выразил надежду, что этот жест станет «конкретным проявлением диалога, уважения и братства». По данным Vatican News, реликвии были отправлены в Рим католическими миссионерами в 1923–1925 годах для участия в Ватиканской миссионерской выставке, организованной Папой Пием XI в честь Юбилейного года 1925-го, и после завершения экспозиции остались в музеях.