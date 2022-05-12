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Исторический фильм о Касым-хане вышел в широкий прокат
12 Мая 2022 11:12

Исторический фильм о Касым-хане вышел в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Историческую драму «Рассвет Великой степи» режиссера Акана Сатаева казахстанцы могут посмотреть с 12 мая в кинотеатрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильм снят киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Он повествует о временах, когда Казахским ханством правил Касым-хан – сын хана Жанибека. В период его правления государство установило контроль над обширными территориями Восточного Дешт-и-Кипчака и был принят свод законов «Светлый путь Касым-хана».

В ленте роль главного героя исполнили Данияр Уразаев и Берик Айтжанов, которые сыграли взрослого и молодого Касым-хана. Также в фильме снимались такие мэтры, как Ерик Жолжаксынов, Нурлан Алимжанов, Тунгышбай Жаманкулов и другие.

«Фильм мы снимали больше года, в очень сжатые сроки. Монтировали сразу на площадке. Наша съемочная группа очень большая - из 2500 человек. Каждый на своем участке делал работу, и все стремились делать ее на отлично. Наши историки-консультанты говорили, что это в большей степени - научная работа. Все эти исторические данные, факты будут на экране. Вы знаете, что 14-й век для нашего народа - фундаментальное время, потому что это зарождение нашей нации, государственности», - сказал Акан Сатаев, приветствуя гостей на премьере фильма.

Над созданием картины также работали историки, профессоры, философы и этнографы.

Фильм начали снимать в феврале прошлого года. Съемки проходили в Алматинской области вблизи города Жаркента и поселка Кеген вдоль реки Или на адаптированных декорациях «Туркестан», в окрестностях Кунаева и павильоне киностудии «Казахфильм», где построены декорации: «город Сыганак», «тронный зал Бурындыка» и «Самарканд – гостевой двор Шайбана». Одна из сложных сцен – битва в Улытау - снята с участием команды каскадеров Nomad Stunts во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым.

Авторами сценария выступили известный кинодраматург Бекболат Шекеров, Назира Бакаева и Акан Сатаев.

Ранее сообщалось, что Казахфильм до конца весны представит несколько премьер отечественных фильмов, в том числе и картину о Касым-хане.


Автор:
Корреспондент
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