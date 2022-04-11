Исторический фильм о Касым-хане представит Казахфильм этой весной

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахфильм до конца весны представит несколько премьер отечественных фильмов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

14 апреля Казахфильм представит в ограниченный прокат новый фильм Дарежана Омирбаева «Акын». Ранее картина была удостоена приза в номинации «Лучший режиссёр» на престижном Токийском международном кинофестивале.

В киностудии также идёт работа над фильмом «Наш милый доктор 2». Название которого поменялось на «Нам нужен доктор».

Кроме того, скоро казахстанских зрителей ожидает долгожданная премьера блокбастера Акана Сатаева «Ұлы дала таңы» («Рассвет Великой степи») . Проект ранее был известен как «Қасым хан».

«Это масштабная история об одной из ключевых фигур в истории нашей страны - Касым-хане.

Легендарный правитель стал одним из символов борьбы казахского народа за свободу и независимость на рубеже XV-XVI веков. Именно это время во многом благодаря Касым-хану считается расцветом нашей государственности и великой казахской степи. Долгожданный проект выйдет 12 мая», - рассказал представитель АО «Казахфильм» Карим Кадырбаев.

Параллельно в киностудии сейчас идёт подготовка по предстоящему питчингу национального центра кино. Казахфильм приглашает к сотрудничеству молодых, талантливых авторов с креативными идеями для участия в этом проекте.

«Как единственная в стране государственная киностудия, «Казахфильм» осознает свою ответственность перед будущим поколением кинематографистов и зрителей, поэтому готов оказывать полное содействие начинающим режиссерам и сценаристам в реализации совместных проектов», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля сеть кинотеатров Kinopark и Kinoplex в Казахстане приостановит свою работу. .