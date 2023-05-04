Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня главным событием дня стал визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Таджикистана в аэропорту, далее гостя принимали в Акорде. О чем договорились президенты двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

30 лет успешного сотрудничества

Казахстан и Таджикистан – стратегические партнеры. Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано в 2015 году. Но дипломатические отношения между двумя государствами стали развиваться много ранее – с 7 января 1993 года. В этом году им исполнилось 30 лет. Посольство Таджикистана действует в Астане с июня 1993 года. Дипломатическое представительство Казахстана в Душанбе функционирует с апреля 1998 года, однако статус посольства оно получило в январе 2001 года. Обе страны ранее были советскими республиками. Теперь они взаимодействуют в рамках таких региональных и международных организаций, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, обеспечивая стабильное развитие и безопасность в Центральной Азии.

Что касается торгово-экономических отношений, они также развивались поступательно. В 2013 году объем двусторонней торговли достиг $700 млн, странами было выражено намерение довести его до $1 млрд. В 2021 году товарооборот достиг $1,1 млрд. А в 2022 году его уровень составил уже $1,4 млрд. Казахстан является вторым ведущим торговым партнером Таджикистана. Таджикистан закупает у нашей страны зерно, мучные изделия, нефтепродукты. Казахстан закупает у партнера электроэнергию, хлопок, алюминиевые изделия, текстильные материалы.

Историческая декларация о союзническом взаимодействии

Отношения между государствами можно охарактеризовать как братские, тёплые. И сегодня, приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Испокон веков мы крепко связаны общим историческим прошлым, культурными и духовными ценностями. Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана назвал визит лидера Таджикистана историческим.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Только что мы квалифицировали ваш визит как исторический. Он выводит на новый уровень сотрудничество между нашими странами. Подписывается Декларация о союзническом взаимодействии. Я думаю, что впереди у нас большая работа, поскольку союзнические взаимоотношения предполагают новые стратегические проекты», - отметил Касым Жомарт Токаев.

Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное гостеприимство.

«Таджикистан и Казахстан – стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с Вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы. Хотел бы поздравить Вас и весь народ Казахстана с успешно проведенными парламентскими выборами. Желаю Вам дальнейших успехов в деле проведения реформ, направленных на развитие братского Казахстана. Мы сохраняем и приумножаем добрую традицию регулярных контактов и доверительного политического диалога на высшем уровне. Дорожу нашими дружескими отношениями», – сказал Президент Таджикистана.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Казахстан и Таджикистан увеличат объём торговли до $2 млрд

В ходе двусторонних переговоров в расширенном и в узком форматах были обсуждены перспективы дальнейшего развития казахстанско-таджикского сотрудничества. Особое внимание главы государств уделили укреплению и расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и цифровизации.

«Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. На протяжении многих лет Казахстан является вторым крупнейшим торговым партнером Таджикистана. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях это хороший результат. В рамках Вашего визита будет подписан солидный пакет новых соглашений, нацеленных на дальнейшее расширение взаимодействия в различных секторах экономики», - отметил лидер Казахстана.

Однако, как заявил Касым-Жомарт Токаев, самое главное, что есть возможности увеличить объем торговли до $2 млрд. Президенты двух государств поручили своим правительствам провести подготовку двух-трех якорных стратегических проектов.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что бизнесменами были подписаны контракты на сумму $1,8 млрд. Это очень хороший результат. Правительства наших стран должны внимательно проследить за реализацией этих контрактов», - подчеркнул Президент.

Напомним, в преддверии визита лидера Таджикистана в Казахстан, 3 мая текущего года в Астане прошел казахстанско-таджикский бизнес-форум. В рамках форума бизнесмены Казахстана и Таджикистана подписали контракты на $1,8 млрд. Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что это был один из самых плодотворных бизнес-форумов за последнее время.

«На сегодня мы уже со многими странами встречались, торгово-экономические миссии делали, это самое большое по наполнению мероприятие, которое мы проводим», - отметил Серик Жумангарин.

По итогам этого бизнес-форума было заключено 39 коммерческих контрактов и соглашений на общую сумму на $1,8 млрд. Были заключены экспортные договоры на поставку ферросплавов, пшеницы, глинозема, нефтяного кокса, подсолнечного масла, оборудования для развития горной промышленности, автомобилей JAC и другой продукции. Глава Минторговли также заявил, что ведомство намерено довести объем двусторонней торговли до $2 млрд.

Дни культуры Таджикистана пройдут в нашей стране

Незыблемым фундаментом крепких и долгосрочных отношений Казахстана и Таджикистана служат тесные культурно-гуманитарные связи.

«Мы говорили о развитии культурно-гуманитарных связей. Это очень важное направление нашего сотрудничества. Намечается открытие памятника прославленному ученому средневековья, философу и целителю Абу Али ибн Сине. Все эти достижения с большим воодушевлением воспринимаются народами двух стран и служат ярким примером наших тесных отношений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: pressa.tj

Президент сообщил также, что лидеры двух стран договорились о проведении Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В этом году Дни культуры Таджикистана будут сопровождаться демонстрацией достижений страны в области сельского хозяйства. В прошлом году в Душанбе с большим успехом были проведены Дни казахстанского кино.

В свою очередь Президент Таджикистана отметил, что за три десятилетия партнерам удалось развить отношения во всех сферах.

«…Отрадно отметить, что за три десятилетия дипломатических отношений мы добились заметных успехов во всех сферах сотрудничества. Поддержанию этого процесса, безусловно, способствует регулярный политический диалог на высшем уровне», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Глава государства наградил Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран» за особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях. Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество, непрерывно расширяются культурно-гуманитарные связи. Мы плодотворно взаимодействуем в рамках важнейших международных структур, способствуя усилению всестороннего сотрудничества в Центральной Азии. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные связи выходят на уровень союзнического взаимодействия. Это стало возможным благодаря Вашему деятельному участию в строительстве образцовых отношений двух стран», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры Казахстана и Таджикистана сделали совместное заявление

По итогам встречи главы двух государств сделали совместное заявление.

«Таджикистан – это братская для нас страна, важный и надежный партнер. Наши народы связывают подлинная дружба, общая история, духовные и культурные ценности. Символично, что Ваш визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием. Подтверждением тому служит подписанная сегодня Декларация о союзническом взаимодействии. Большие возможности для углубления двустороннего взаимодействия имеются в энергетике и машиностроении. Казахско-таджикский бизнес-форум и заседание Делового совета, состоявшиеся накануне, подтвердили заинтересованность предпринимателей в налаживании взаимовыгодных контактов в этих сферах», - заявил Президент Казахстана.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Он отметил, что Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов и кондитерских изделий.

Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года.

Кроме того, была отмечена необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации. В этой связи особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов. А также еще раз подтверждена схожесть подходов в использовании водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии, а также необходимость укрепления конструктивного сотрудничества и поиска взаимоприемлемых решений. Особая роль в этом вопросе отводится Международному фонду спасения Арала (МФСА).

Фото: musorniy.ru

«Достигнутые договоренности имеют исключительное значение с точки зрения укрепления казахско-таджикских отношений и являются ярким свидетельством Вашей приверженности дальнейшему сближению наших стран», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подтвердил свое намерение участвовать в предстоящем саммите глав государств Центральной Азии, который состоится в столице Таджикистана Душанбе в сентябре 2023 года.

Фото: Пресс-служба президента РТ

В свою очередь Эмомали Рахмон заявил, что переговоры прошли в традиционно конструктивной и доверительной атмосфере.

«Они еще раз подтвердили актуальность поддержания регулярного политического диалога для последовательного развития наших отношений. В этом контексте особо хотел бы отметить принятое сегодня решение о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия. Уверен, что новое качество наших отношений станет фактором дальнейшего поступательного развития межгосударственных связей по всем направлениям», – заявил Эмомали Рахмон.

Эксперт Института мировой экономики и политики Казахстана (ИМЭП) Ерсултан Жансеитов отметил, что встреча была посвящено в основном экономическим целям.

«Сейчас все государства Центральной Азии стремятся усилить связи между государствами региона, расширить торгово-экономические связи», - сказал Ерсултан Жансеитов в эфире телеканала Jibek Joly.

По его словам, вопросы, над которыми предстоит работать двум государствам включают развитие транспортных коридоров, обеспечение безопасности, Афганистан, а также пути развития двусторонней торговли. Казахстан может усилить поставки таких товаров, как зерно, строительные материалы, сельхозпродукции и фармпродукты в Таджикистан. По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами вырос на 40%, превысив $500 миллионов долларов. По его мнению, $1,4 млрд двусторонней торговли уже достаточно большой рубеж, который, по всей видимости, значительно вырастет в ближайшее время.

По данным Минторговли, у Казахстана есть потенциал наращивания своего экспорта в Таджикистан по 60 товарным позициям на общую сумму в $140 млн.