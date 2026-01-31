Испанские ученые нашли способ полностью подавить рак поджелудочной железы у мышей

Рак поджелудочной железы считается одним из самых трудноизлечимых онкологических заболеваний. В большинстве случаев опухоль выявляют на поздних стадиях, а существующие методы лечения быстро теряют эффективность, поскольку рак адаптируется к терапии. Поэтому исследователи из группы экспериментальной онкологии CNIO под руководством Мариано Барбасида сосредоточились на гене KRAS — его мутации обнаруживаются примерно у 90% пациентов с раком поджелудочной железы.

Препараты, нацеленные на этот ген, уже имелись с 2021 года, однако их эффект оказался ограниченным, поскольку опухоли часто вырабатывали устойчивость уже через несколько месяцев лечения.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале PNAS, испанские ученые вместо блокировки KRAS в одной точке решили одновременно воздействовать на три ключевые участка одного и того же онкологического сигнального пути. В экспериментах на мышах такой подход привел к полному исчезновению опухолей без серьезных побочных эффектов.

Для этого ученые использовали комбинацию из трех средств: экспериментального ингибитора KRAS под названием daraxonrasib, препарата от рака легких афатиниба и соединения SD36, способствующего разрушению белков.

Лечение протестировали на трех различных моделях наиболее распространенной формы рака поджелудочной железы у мышей. Во всех случаях было зафиксировано выраженное и длительное сокращение опухолей без развития лекарственной устойчивости.

— Эти исследования открывают путь к созданию комбинированных методов терапии, которые могут повысить выживаемость пациентов, — отмечают авторы работы.





Но метод еще не готов к клиническим испытаниям, и перед его применением на людях необходимы дополнительные исследования, уточнил руководитель группы Мариано Барбасид.



Тем не менее эксперты считают, что эта работа может стать важным поворотным моментом после многих лет исследований, которые давали лишь ограниченный прогресс в лечении данного вида рака.

Исследование дает новую надежду на то, что рак поджелудочной железы в будущем может стать более поддающимся лечению.



Напомним, в Казахстане продолжается разработка первого отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний под руководством профессора Назарбаев университета Доса Сарбасова. Первые результаты тестирования могут быть в первом квартале 2026 года.

Текущий этап тестирования должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей.