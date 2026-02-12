15:16, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Ислам Сатпаев завоевал «золото» чемпионата Азии по пулевой стрельбе
Ислам Сатпаев, бронзовый призер Олимпиады-2024, выиграл чемпионат Азии по пулевой стрельбе в Дели (Индия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Стрелок поднялся на первую ступень пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа (50 метров).
В этом же виде программы на вторую ступень пьедестала поднялся Никита Шахторин.
Также в очередной соревновательный день серебряную медаль завоевал Никита Чирюкин. Он стал вторым в стрельбе из скоростного пистолета (25 метров).
Ранее сообщалось, что Ислам Сатпаев вошел в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии.