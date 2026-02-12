Ислам Сатпаев завоевал «золото» чемпионата Азии по пулевой стрельбе

Стрелок поднялся на первую ступень пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа (50 метров).

В этом же виде программы на вторую ступень пьедестала поднялся Никита Шахторин.

Также в очередной соревновательный день серебряную медаль завоевал Никита Чирюкин. Он стал вторым в стрельбе из скоростного пистолета (25 метров).

Ранее сообщалось, что Ислам Сатпаев вошел в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии.