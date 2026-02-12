РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:16, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Ислам Сатпаев завоевал «золото» чемпионата Азии по пулевой стрельбе

    Ислам Сатпаев, бронзовый призер Олимпиады-2024, выиграл чемпионат Азии по пулевой стрельбе в Дели (Индия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    п
    Фото: НОК РК

    Стрелок поднялся на первую ступень пьедестала в стрельбе из пневматической винтовки из положения лёжа (50 метров).

    В этом же виде программы на вторую ступень пьедестала поднялся Никита Шахторин.

    Также в очередной соревновательный день серебряную медаль завоевал Никита Чирюкин. Он стал вторым в стрельбе из скоростного пистолета (25 метров).

    Ранее сообщалось, что Ислам Сатпаев вошел в топ-10 на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Германии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Чемпионат Азии
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум