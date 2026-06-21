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    Ирина Бакалдина принесла Казахстану золото чемпионата Азии в Индии

    Ирина Бакалдина принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии-2026 по фехтованию, который проходит в Дели (Индия), передает агентство Kazinform. 

    Ирина Бакалдина принесла Казахстану золото чемпионата Азии в Индии
    Фото: Eva Pavia

    Обладательницей золотой медали стала Ирина Бакалдина, которая не оставила соперницам шансов в женском турнире на шпагах.

    В решающем поединке представительница Казахстана встретилась с Се Кэйлин Синь Ян из Гонконга. Финальная встреча завершилась со счетом 15:12 в пользу Бакалдиной.

    Одним из ключевых моментов турнира стала ее победа в полуфинале над Сон Се Ра из Южной Кореи — бронзовым призером Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира.

    Напомним, казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии по фехтованию. 

    Спорт Золото Чемпионат Азии Фехтование НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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