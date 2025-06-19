Иранский кризис отодвинут на второй план из-за ссоры в Сенате США
Слушания в Сенате с участием министра обороны Пита Хегсета выявили серьезные разногласия по поводу опасностей использования американских войск внутри США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The New York Times.
Пока президент Дональд Трамп требовал от иранского руководства «безоговорочной капитуляции», сенаторы обвиняли администрацию в политизации армии и подрыве имиджа вооруженных сил.
В ходе слушаний по оборонному бюджету в Комитете по вооруженным силам, демократы жаловались, что размещение Трампом морских пехотинцев и сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, несмотря на возражения государственных и местных лидеров, ставит армию в противоречие с гражданами, которых она должна защищать.
— Все мои коллеги по партии, особенно те, кто служил, должны стремиться к аполитичной армии и не желать, чтобы граждане боялись своих собственных военных, — заявила сенатор Элисса Слоткин, демократ из Мичигана.
Республиканцы возразили, что политика бывшего президента Джо Байдена, которая позволила трансгендерным солдатам служить открыто и финансировала поездки солдат на аборты, нанесла реальный ущерб.
— Мы никогда не видели, чтобы армия была политизирована таким образом, как за эти четыре года, — ответил сенатор Джим Бэнкс, республиканец из Индианы.
Трамп отказался прямо заявить в среду, прикажет ли он американским войскам атаковать ядерные объекты Ирана и присоединиться ли к Израилю в его войне.
— Я могу это сделать, я могу и не сделать этого. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать, — заявил Дональд Трамп.
Слушания в Сенате выявили еще один серьезный раскол между демократами и республиканцами по вопросу о том, как и когда следует использовать армию на территории США.
Министру обороны Питу Хегсету в начале слушаний задали вопрос, будет ли он игнорировать судебные постановления относительно использования войск внутри страны, если Трамп прикажет ему это сделать.
Хегсет ответил: «Я не считаю, что окружные суды должны определять политику национальной безопасности», но под давлением он сказал, что будет уважать решение Верховного суда.
Хегсет обошел стороной вопросы о том, готовит ли он варианты для президента по нанесению ударов по Ирану или оказанию помощи израильтянам в их операции по уничтожению ядерного потенциала Ирана.
— В Министерстве обороны наша задача — быть готовыми и иметь варианты. И это именно то, что мы делаем, — ответил Пит Хегсет.
Ранее сообщалось, что еще две тысячи военнослужащих перебрасывают в Лос-Анджелес. При этом группа конгрессменов от республиканцев и демократов намерена принять резолюцию, требующая от администрации Трампа получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.