Иранский кризис отодвинут на второй план из-за ссоры в Сенате США

Пока президент Дональд Трамп требовал от иранского руководства «безоговорочной капитуляции», сенаторы обвиняли администрацию в политизации армии и подрыве имиджа вооруженных сил.

В ходе слушаний по оборонному бюджету в Комитете по вооруженным силам, демократы жаловались, что размещение Трампом морских пехотинцев и сил Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, несмотря на возражения государственных и местных лидеров, ставит армию в противоречие с гражданами, которых она должна защищать.

— Все мои коллеги по партии, особенно те, кто служил, должны стремиться к аполитичной армии и не желать, чтобы граждане боялись своих собственных военных, — заявила сенатор Элисса Слоткин, демократ из Мичигана.

Республиканцы возразили, что политика бывшего президента Джо Байдена, которая позволила трансгендерным солдатам служить открыто и финансировала поездки солдат на аборты, нанесла реальный ущерб.

— Мы никогда не видели, чтобы армия была политизирована таким образом, как за эти четыре года, — ответил сенатор Джим Бэнкс, республиканец из Индианы.

Трамп отказался прямо заявить в среду, прикажет ли он американским войскам атаковать ядерные объекты Ирана и присоединиться ли к Израилю в его войне.

— Я могу это сделать, я могу и не сделать этого. Я имею в виду, что никто не знает, что я собираюсь делать, — заявил Дональд Трамп.

Слушания в Сенате выявили еще один серьезный раскол между демократами и республиканцами по вопросу о том, как и когда следует использовать армию на территории США.

Министру обороны Питу Хегсету в начале слушаний задали вопрос, будет ли он игнорировать судебные постановления относительно использования войск внутри страны, если Трамп прикажет ему это сделать.

Хегсет ответил: «Я не считаю, что окружные суды должны определять политику национальной безопасности», но под давлением он сказал, что будет уважать решение Верховного суда.

Хегсет обошел стороной вопросы о том, готовит ли он варианты для президента по нанесению ударов по Ирану или оказанию помощи израильтянам в их операции по уничтожению ядерного потенциала Ирана.

— В Министерстве обороны наша задача — быть готовыми и иметь варианты. И это именно то, что мы делаем, — ответил Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что еще две тысячи военнослужащих перебрасывают в Лос-Анджелес. При этом группа конгрессменов от республиканцев и демократов намерена принять резолюцию, требующая от администрации Трампа получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.