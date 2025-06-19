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    23:40, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще две тысячи военнослужащих перебрасывают в Лос-Анджелес – Пентагон

    Министерство обороны США объявило о направлении дополнительных двух тысячах солдат Национальной гвардии Калифорнии в район Лос-Анджелеса, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на CBS News.

    Еще две тысячи военнослужащих перебрасывают в Лос-Анджелес – Пентагон
    Фото: stripes.com

    В заявлении Северного командования США сообщается, что войска были задействованы в соответствии с разделом 10-го закона, на который ранее ссылался президент Дональд Трамп.

    Солдаты будут «обеспечивать защиту федеральных функций, персонала и имущества в районе Большого Лос-Анджелеса». Они присоединятся к примерно 2100 солдатам Национальной гвардии и 700 морским пехотинцам, которые уже развернуты в Лос-Анджелесе.

    Местные и государственные чиновники резко раскритиковали действия Трампа, заявив, что местные правоохранительные органы смогли бы справиться с протестами, а размещение федеральных войск на городских улицах лишь обострило ситуацию в Лос-Анджелесе.

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, заявив, что размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе без согласия губернатора штата является «незаконным» и должно быть отменено.

     

    Теги:
    Протесты в мире Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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