Еще две тысячи военнослужащих перебрасывают в Лос-Анджелес – Пентагон

В заявлении Северного командования США сообщается, что войска были задействованы в соответствии с разделом 10-го закона, на который ранее ссылался президент Дональд Трамп.

Солдаты будут «обеспечивать защиту федеральных функций, персонала и имущества в районе Большого Лос-Анджелеса». Они присоединятся к примерно 2100 солдатам Национальной гвардии и 700 морским пехотинцам, которые уже развернуты в Лос-Анджелесе.

Местные и государственные чиновники резко раскритиковали действия Трампа, заявив, что местные правоохранительные органы смогли бы справиться с протестами, а размещение федеральных войск на городских улицах лишь обострило ситуацию в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, заявив, что размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе без согласия губернатора штата является «незаконным» и должно быть отменено.