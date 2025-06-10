Генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на Трампа

В иске содержится требование о вынесении судом решения о том, что решение президента Дональда Трампа без запроса от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома является «незаконным» и должно быть отменено.

Бонта заявил, что приказ Трампа «ущемляет роль губернатора Ньюсома как главнокомандующего Национальной гвардией Калифорнии и нарушает суверенное право штата контролировать и иметь в наличии свою Национальную гвардию».

Бонта утверждал в иске, что Министерство обороны не связывалось напрямую с офисом губернатора по поводу развертывания Национальной гвардии Калифорнии, и что оно не запрашивало одобрения на использование военных для защиты федеральных агентов и федеральной собственности.

На пресс-конференции в понедельник перед подачей иска Бонта обвинил Трампа в «попытке создать хаос и кризис на местах в собственных политических целях».

Он также сообщил, что это первый случай применения военных без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон разместил войска в Алабаме для защиты демонстрантов, которые боролись за гражданские права.

Ранее сообщалось, что протесты против иммиграционных рейдов прошли в Нью-Йорке.