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    12:12, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на Трампа

    Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта в понедельник подал в суд на администрацию Трампа за размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта
    Фото: кадр из видео youtube

    В иске содержится требование о вынесении судом решения о том, что решение президента Дональда Трампа без запроса от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома является «незаконным» и должно быть отменено.

    Бонта заявил, что приказ Трампа «ущемляет роль губернатора Ньюсома как главнокомандующего Национальной гвардией Калифорнии и нарушает суверенное право штата контролировать и иметь в наличии свою Национальную гвардию».

    Бонта утверждал в иске, что Министерство обороны не связывалось напрямую с офисом губернатора по поводу развертывания Национальной гвардии Калифорнии, и что оно не запрашивало одобрения на использование военных для защиты федеральных агентов и федеральной собственности.

    На пресс-конференции в понедельник перед подачей иска Бонта обвинил Трампа в «попытке создать хаос и кризис на местах в собственных политических целях».

    Он также сообщил, что это первый случай применения военных без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон разместил войска в Алабаме для защиты демонстрантов, которые боролись за гражданские права.

    Ранее сообщалось, что протесты против иммиграционных рейдов прошли в Нью-Йорке.

    Теги:
    Мигранты Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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