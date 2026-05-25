Иран заявил о взимании сборов за навигацию через Ормузский пролив

На фоне продолжающихся споров вокруг судоходства через пролив Иран заявил о взимании сборов за навигационные услуги, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в понедельник, что Тегеран взимает с проходящих через Ормузский пролив судов плату за «навигационные услуги», однако не рассматривает это как введение пошлин за проход.

— Предоставляемые услуги, включая навигационное сопровождение и меры по защите окружающей среды Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского моря, требуют взимания определенных сборов, — заявил Багаи на еженедельном брифинге.

Iran Denies Planning to Charge Tolls in Strait of Hormuz



Iran is not seeking to charge tolls in the Strait of Hormuz, the Foreign Ministry said, noting that Iran and Oman are responsibly working on a protocol to ensure safe maritime passage through the strategic waterway. pic.twitter.com/0eN6SOdsfq — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 25, 2026

По его словам, Иран «не стремится взимать пошлины», а вопрос управления проливом находится в компетенции прибрежных государств. Багаи также сообщил, что Иран и Оман работают над протоколом безопасного прохода судов через Ормузский пролив и ведут консультации по созданию соответствующего механизма.

Представитель МИД Ирана отметил, что Тегеран и Маскат выступают за использование пролива для свободной торговли и безопасного судоходства. При этом причиной усиления контроля над акваторией стало «использование пролива для военной агрессии против Ирана».

Заявления Тегерана прозвучали спустя несколько дней после публикации Управлением по судоходству в Персидском заливе и Ормузском проливе (PGSA) карты зоны регулирования, распространяющейся на часть вод, которые ОАЭ и Оман считают своей территорией. Согласно опубликованным положениям, суда, проходящие через обозначенную Ираном зону, должны получать предварительное разрешение.

جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026

В ответ Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ направили совместное письмо в Международную морскую организацию, предупредив судоходные компании не взаимодействовать с PGSA и не использовать предложенные Ираном маршруты.

Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых маршрутов поставок энергоресурсов — через него в обычных условиях проходит около пятой части мировой торговли нефтью и газом. После начала войны Иран фактически ограничил движение через пролив, а США в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов.

На минувшей неделе Иран объявил о создании нового органа по управлению Ормузским проливом.

Накануне президент США заявил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки по Ирану, а КСИР Ирана сообщили, что за сутки пролив пересекли 25 судов.