Иран заявил о взимании сборов за навигацию через Ормузский пролив
На фоне продолжающихся споров вокруг судоходства через пролив Иран заявил о взимании сборов за навигационные услуги, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.
Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в понедельник, что Тегеран взимает с проходящих через Ормузский пролив судов плату за «навигационные услуги», однако не рассматривает это как введение пошлин за проход.
— Предоставляемые услуги, включая навигационное сопровождение и меры по защите окружающей среды Ормузского пролива, Персидского залива и Оманского моря, требуют взимания определенных сборов, — заявил Багаи на еженедельном брифинге.
Iran Denies Planning to Charge Tolls in Strait of Hormuz— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 25, 2026
Iran is not seeking to charge tolls in the Strait of Hormuz, the Foreign Ministry said, noting that Iran and Oman are responsibly working on a protocol to ensure safe maritime passage through the strategic waterway. pic.twitter.com/0eN6SOdsfq
По его словам, Иран «не стремится взимать пошлины», а вопрос управления проливом находится в компетенции прибрежных государств. Багаи также сообщил, что Иран и Оман работают над протоколом безопасного прохода судов через Ормузский пролив и ведут консультации по созданию соответствующего механизма.
Представитель МИД Ирана отметил, что Тегеран и Маскат выступают за использование пролива для свободной торговли и безопасного судоходства. При этом причиной усиления контроля над акваторией стало «использование пролива для военной агрессии против Ирана».
Заявления Тегерана прозвучали спустя несколько дней после публикации Управлением по судоходству в Персидском заливе и Ормузском проливе (PGSA) карты зоны регулирования, распространяющейся на часть вод, которые ОАЭ и Оман считают своей территорией. Согласно опубликованным положениям, суда, проходящие через обозначенную Ираном зону, должны получать предварительное разрешение.
1/— PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026
جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp
В ответ Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ направили совместное письмо в Международную морскую организацию, предупредив судоходные компании не взаимодействовать с PGSA и не использовать предложенные Ираном маршруты.
Ормузский пролив остается одним из важнейших мировых маршрутов поставок энергоресурсов — через него в обычных условиях проходит около пятой части мировой торговли нефтью и газом. После начала войны Иран фактически ограничил движение через пролив, а США в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов.
На минувшей неделе Иран объявил о создании нового органа по управлению Ормузским проливом.
Накануне президент США заявил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки по Ирану, а КСИР Ирана сообщили, что за сутки пролив пересекли 25 судов.