    Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки по Ирану

    Об этом Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает Kazinform.

    Трамп сообщил, что провел переговоры с главами ряда стран Ближнего Востока и других государств по ситуации вокруг Ирана.

    Он подчеркнул, что Соглашение в основном согласовано и ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и различными другими странами, указанными в списке.

    — Отдельно у меня был разговор с премьер-министром Израиля, который также прошел очень хорошо. Окончательные аспекты и детали сделки в настоящее время обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время, — отметил Трамп.

    Президент США сообщил, что помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив.

    Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проект соглашения уже готов и стороны «становятся намного ближе» к его подписанию.

    Диана Калманбаева
    Автор